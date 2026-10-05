"По 14-16 часов": эксперт озвучил неутешительный прогноз для киевлян уже в октябре

На днях издание New York Times обнародовало якобы план РФ по уничтожению украинской энергетики, который она собирается реализовать в три этапа.

Цель — оставить Украину без энергетических мощностей в 15 ГВт. Если российские террористы продолжат удары по критической инфраструктуре, то уже скоро столица столкнется с многочасовыми отключениями электричества. Об этом в эфире канала "Суперпозиция" заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, недавние удары по Киевской ГЭС, трипольской ТЭС, по ТЭЦ-5 в Киеве показали, что эти объекты не защищены в должной мере.

"Последующие удары могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть с графиками по 14-16 часов без света", — сказал он.

Что касается плана, о котором написало американское СМИ, то, говорит Попенко, Россия его в той или иной мере уже частично реализовывала. Если же она решит применить его комплексно, то Украине грозят отключения по 20-22 часа, предполагает эксперт.

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30 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области. В результате удара, как сообщили в "Центрэнерго", там было повреждено генерирующее оборудование.

Энергетический эксперт Роман Ницович считает, что характер ударов по энергетической инфраструктуре свидетельствует о попытке изолировать Киев от надежных источников поставок электроэнергии.

29 сентября в ряде областей из-за последствий российских атак сохранялись локальные отключения электроэнергии. Электричества не было в 5 областях.

Напомним, ДТЭК привлечет 85 млн евро из США на системы накопления энергии. Энергоэксперт объяснял, как это поможет Украине пережить зиму и что будет происходить с электроэнергией во время пиковых нагрузок.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласится на энергетическое перемирие, а переговоры на эту тему даже не начинались. По его словам, энергетика оказалась "слабым местом" Украины, поэтому никаких договоренностей не будет.