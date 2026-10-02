Киев, Харьков, Одесса: РФ готовит крупнейший удар по энергетике Украины, — NYT

До 1000 ракет, беспилотников и авиабомб намерена применить Россия для того, чтобы вывести из строя украинскую энергосистему в преддверии зимы.

Масштабы российских планов принудить украинцев к подчинению путем замораживания страны якобы прослеживаются в документе, который первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль продемонстрировал европейским партнерам в Париже две недели назад, сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием презентации.

Шмыгаль охарактеризовал этот документ как перехваченный российский план по обрушению энергосистемы посредством методичных атак. Целями должны стать самые разные объекты, включая электрические подстанции, гидро- и теплоэлектростанции, а также котельные.

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На первом этапе планируется вывести из строя подстанции вблизи западных границ Украины, через которые осуществляется импорт электроэнергии из Европы.

На втором этапе враг намерен оставить украинцев и без водоснабжения, планируя удары авиабомбами и баллистикой по насосным станциям и очистным сооружениям.

На третьем этапе — остановка трех действующих украинских АЭС. В документе якобы говорится о реализации этого плана ракетных ударов по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с энергосетью, которые расположены менее чем в полутора километрах от реакторов.

РФ уже не раз била по Трипольской ТЭС Фото: Соцсети

Цель этих атак, как указано в документе, — вывести из строя генерирующие мощности объемом почти 15 гигаватт, что сопоставимо с общим объемом мощностей, имевшимся у Украины в конце лета.

В качестве приоритетных целей выделены Киев, Харьков и Одесса. Планы предусматривают сокращение подачи электроэнергии в этих городах на 90%, снижение объемов теплоснабжения на величину до 90% и серьезное нарушение работы систем канализации.

"Наших партнеров, как и нас, поразил его цинизм, этот холодный, террористический расчет того, как уничтожить наш энергетический сектор", — сказал Шмыгаль.

Журналисты The New York Times не смогли подтвердить подлинность документа, датированного августом и составленного на русском языке, однако изложенные пункты перекликаются с угрозами кремлевского диктатора Владимира Путина. Он публично заявлял, что этой зимой его войска проведут масштабную кампанию по выводу из строя энергетической инфраструктуры Украины, представляя это как ответную меру на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

По заявлениям украинских властей, РФ уже начала реализовывать этот план, ударив 30 сентября по крупной теплоэлектростанции в Киеве и другим энергетическим объектам. В руководстве страны опасаются, что уже предпринятых мер по защите объектов будет мало.

Напомним, энергоэксперт прокомментировал удары РФ по Трипольской ТЭС.

Такжэе сообщалось, что Россия в четыре раза усилила атаки на украинскую энергетику.