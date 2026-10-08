Жодних відключень на 16 годин: народний депутат зробив несподіваний прогноз по світлу в Україні

Напередодні похолодання та майбутньої зими багато експертів і політиків знову заявляють, що на українців чекає важкий період з тривалими відключеннями світла, проблемами з опаленням тощо.

Народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк не поділяє такого песимізму. Чому він дотримується іншої думки, парламентарій пояснив у розмові з "Телеграфом".

За його словами, немає жодних підстав стверджувати, що цієї зими відключення електроенергії в Києві та інших регіонах України можуть тривати по 16 і більше годин.

Однією з причин він назвав істотне зниження споживання електроенергії в країні загалом через удари по металургії, щоа традиційно споживала значну частку електроенергії.

"Тобто споживання саме в промисловості зменшилося. І на сьогодні у нас навіть спостерігається певний профіцит генерації. Тобто дефіциту генерації в енергосистемі немає", — запевняє він.

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Крім того, Україна мала можливість і в липні, і в серпні експортувати електроенергію до ЄС у більших обсягах, ніж у певні години наші українські трейдери купували її в ЄС:

"Тобто наш баланс виробництва та споживання зараз змістився в бік виробництва. Ми виробляємо більше, ніж споживаємо".

Сергій Нагорняк Фото: Facebook

Взимку цей баланс зміниться, але, за словами депутата, лише частково. Обсяги виробництва електроенергії на сонячних електростанціях зменшаться, тоді як споживання електроенергії населенням зростає.

"Але ворог завдавав численних ударів по виробникам сталі та іншим українським економічним підприємствам, які на сьогодні припинили свою діяльність і, відповідно, припинили споживання електроенергії. Тому, за моїми оцінками, якщо цієї зими й будуть відключення електроенергії, то вони не будуть тривалими (хоча в різних регіонах тривалість буде різною)", — вважає Нагорняк.

На запитання, чому ж в Україні діють графіки відключень, депутат відповів, що це — не стільки через дефіцит електроенергії, скільки для того, щоб у максимально стислі терміни завершити певні аварійні ремонти на тій чи іншій ділянці.

Співрозмовник видання зазначає, що росіяни й надалі намагатимуться розділити українську електроенергетичну систему на Лівобережжя та Правобережжя.

Щодо того, скільки ж годин на добу українці можуть залишатися без світла, Нагорняк відповів, що будь-які цифри зараз будуть необ’єктивними, оскільки навіть сьогоднішні відключення не пов’язані з дефіцитом електроенергії.

Це (дефіцит) пояснюється терміновим ремонтом ліній електропередач та електроопор після атак ворога. Також завершуються роботи на підстанціях "Укренерго" з облаштування антидронового захисту на залізобетонних саркофагах, які захищають трансформатори великої потужності від таких ударів. Щоб завершити будівництво антидронової сітки, потрібно вимикати трансформатор.

"Тобто це технічні відключення, які не свідчать про дефіцит в енергосистемі. І я вважаю, що у нас є всі шанси уникнути дефіциту генерації електричної енергії в осінньо-зимовий період", — підсумував депутат.

Незважаючи на брутальні висловлювання парламентарія, ситуація в енергетиці складається, м’яко кажучи, непросто. 8 жовтня в Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії обсягом до 10 черг. Тобто вже зараз люди сидять без світла по 9 і більше годин. Причина — масові атаки російських терористів на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко нещодавно заявив, що українці залишатимуться без світла від 16 годин і довше.

Раніше газета "New York Times" оприлюднила нібито план РФ щодо знищення української енергетики.