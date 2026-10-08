Отрезать от Европы и остановить три АЭС: как РФ хочет уничтожить украинскую энергетику, – СМИ

Россия стремится не просто усугубить дефицит электроэнергии, а полностью лишить Украину света, воды и тепла. Именно такое намерение заложено в её собственных расчётах.

Целью российских ударов по инфраструктуре являются не локальные отключения, а полный блэкаут в Украине. Об этом свидетельствует российский документ с планом нанесения ударов по энергетике, содержание которого проанализировало "Радио Свобода".

В документе перечислены 60 ключевых объектов — от АЭС и ГЭС до котельных, очистных сооружений и насосных станций.

В справке обозначены четыре направления поражения: электрогенерация, водоснабжение, канализация и теплоснабжение. В первую очередь Москва рассчитывает отрезать Украину от европейского электричества — вывести из строя трансграничные линии, приграничные подстанции и интерконнекторы на западе. Далее в списке — десять крупных ГЭС на Днепре и Днестре, а также отключение Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

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Авторы считают достаточным базовый арсенал: до 770 дронов "Молния", "Герань" и "Дань-Т/Бандероль", 170 управляемых авиабомб и 75 "Кинжалов" и "Искандеров-М". Для каждого объекта предусмотрена своя норма: на распределительное устройство АЭС — два "Искандера", на ГЭС или ТЭЦ — до 25 дронов или три "Кинжала".

В качестве основных целей названы Киев, Харьков и Одесса. В общий перечень входят следующие города: Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.

В документе слабым местом столицы считаются пять подстанций Киевского кольца. По подсчетам авторов, вывод из строя 12 ключевых подстанций этих трех городов приведет к остановке до 90 % электроснабжения.

Кремль не прокомментировал план, обнародованный газетой The New York Times, однако в начале октября вновь заявил о намерении усилить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Россия может усугубить дефицит электроэнергии по всей стране, сначала отключив электричество в Киеве, а затем в Закарпатье.

Кроме того, утром 8 октября в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.