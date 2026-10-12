Переломная зима 2026 года: три сценария развития войны, к которым стоит готовиться, — эксперты

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия, но не уточнил его условия и продолжительность. Украина поддержала эту идею, в то время как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает 60-дневное прекращение огня, которое украинцы могли бы использовать для проведения выборов. Фокус собрал мнения экспертов, которые рассмотрели различные сценарии развития событий в течение ближайших месяцев.

Президент Владимир Зеленский в ходе Варшавского форума по безопасности 12 октября заявил, что Украина не будет наносить удары по РФ, если РФ не будет наносить удары по Украине. При этом глава государства напомнил, что после слов Трампа о паузе в обстрелах россияне атаковали нефтеперерабатывающие объекты, а перед этим несколько дней подряд наносили удары по электросетям. Между тем Белый дом выдвинул Киеву ультиматум с требованием прекратить удары по НПЗ РФ, шантажируя разведданными и приостановкой продажи оружия по программе PURL. Какое будущее ждет украинцев в зависимости от политических "карт", которые есть на руках у Украины, США и РФ?

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Сценарии войны РФ против Украины — какие варианты

Эксперты озвучили три основных сценария войны РФ против Украины, которые могут развернуться ближайшей зимой 2026–2027 годов.

Эскалация — какие действия предпринимают Трамп и Путин

Эксперт Владимир Фесенко назвал решение США по поводу российского дизельного топлива "отдельным соглашением", которое сыграет на руку диктатору Путину. По его оценке, российский диктатор "играет в многоходовую партию", учитывая злопамятность Трампа. Кроме того, Украине следует сдерживать эмоции и пытаться переформатировать отношения с США. Россияне ожидают, что ВСУ продолжат удары по российским НПЗ, и тогда начнутся обвинения, чтобы "подставить перед Трампом".

"Реальных мирных переговоров в ближайшее время, к сожалению, не будет как минимум полгода. По крайней мере, посредничество США сейчас утратило свой вес, но главный риск заключается в другом. Эта многоходовая игра со стороны Кремля направлена, прежде всего, на то, чтобы подставить нас перед Трампом", — пояснил он.

В ближайшие полгода не ожидается окончания войны, а вместо этого произойдет эскалация, отметил Фесенко. На фоне проблем с США будет очень важно получать помощь от европейских партнеров.

"С мирными переговорами ситуация сложнее. К большому сожалению, я не ожидаю, что в ближайшие полгода — ну, это очевидное намерение России — Россия не собирается прекращать войну. Наоборот, эскалация войны против Украины будет продолжаться. И нам здесь нужно сейчас вместе с европейскими партнерами максимально консолидированно подойти к вопросу о том, как нам помочь, чтобы мы выстояли эту зиму. Это касается и оружия, и финансовой поддержки", — прозвучало на видео.

Сценарии войны РФ против Украины — Фесенко об угрозе эскалации

Об одном из аспектов эскалации также высказался энергетический эксперт Станислав Игнатьев на YouTube-канале "Суперпозиция". Игнатьев отметил новую тактику РФ: сосредоточение ударов по электросетям Киева, причем пауз нет, поэтому их трудно отремонтировать.

"Враг либо полностью уничтожил, либо нанес существенный ущерб всей системе электрогенерации в столице. Вооруженные силы РФ не дают проводить ремонтные работы, поскольку постоянно объявляются тревоги: согласно правилам безопасности, ремонтные работы проводить нельзя", — уточнил он.

Между тем 12 сентября появилось интервью заместителя генерального директора "Киеводоканала" Сергея Горкуценко, который пояснил, что в случае отсутствия электроснабжения в столице прекращают работу системы водоснабжения и канализации. По мнению Горкуценко, скорее всего, сложится ситуация, подобная той, что была в феврале-апреле 2022 года, когда "воды было вдвое меньше". "Киеводоканалу" придется выбирать, куда направлять электричество — на водоснабжение (можно организовать подвоз) или на канализацию.

"Если не будет канализации — через три дня наступит эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не перестанет пользоваться канализацией. Чем выше этаж, тем проще, а первым этажам придётся несладко. Поэтому приоритет — сделать всё, чтобы отводить стоки", — сказал он.

О ещё одном направлении эскалации высказался военно-политический обозреватель Александр Коваленко. На своей странице в Facebook Коваленко предупредил о высокой вероятности нападения на страны НАТО. Он перечислил ряд инцидентов в Европе, к которым причастны россияне, упомянул о визите главы ЦРУ в Москву и о росте численности российской армии. По оценке Коваленко, под наибольшей угрозой вторжения находится Эстония. При этом Европа осознает угрозу эскалации и приступила к подготовке, говорится в сообщении.

Капитуляция — возможно ли оказать давление на Украину и РФ

Вопрос о переговорах и угроза капитуляции обострились в начале октября, когда с идеей переговоров выступил народный депутат Алексей Гончаренко, которого впоследствии исключили из партии "Европейская солидарность". Гончаренко пояснил, что для прекращения войны следовало бы начать мирные переговоры с РФ. По мнению политика, если выполнить требования Кремля, Путин прекратит массированные обстрелы, разблокирует Черное море и прекратит огонь на Донбассе. Позицию народного депутата поддержали его коллега по парламенту, народный депутат от партии "Слуги народа" Даниил Гетманцев, мэр Харькова Игорь Терехов и другие политики.

В ответ на идею Гончаренко в сети появился ряд комментариев — как критических, так и осторожно одобрительных. Например, вице-премьер и заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что "мира не будет", поскольку РФ хочет уничтожить Украину. По оценке историка Владимира Вятровича, переговоры и выполнение условий РФ ради мира — это капитуляция. В то же время эксперт Игнатьев заявил, что стоит прислушаться к мнению людей, живущих на прифронтовых территориях, и военных, которые уже пятый год находятся в окопах.

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба оценил вероятность принуждения Украины к капитуляции из-за давления со стороны Трампа и нежелания Путина остановить войну. Кулеба в подкасте YouTube-канала "Обоз" заявил, что шансы как на принуждение украинцев к капитуляции, так и на принуждение россиян к мирным переговорам невелики. Причины, по которым эти сценарии невозможны: Кремль не будет соблюдать никаких условий, которые Трамп запишет в "мирное соглашение", а Путин на 100% будет вести войну до тех пор, пока останется у власти. С другой стороны, у США нет инструментов для давления на украинцев [оценка Кулебы появилась до угроз США относительно разведданных и оружия — ред.].

"Нет рычагов воздействия по двум причинам. Первая причина — это внутренняя устойчивость и потенциал Украины. То есть у нас есть возможности отбиваться на земле и наносить удары по России. А вторая причина — это наше единство с Европой, ведь Европа — это капельница, которая очищает и подпитывает украинский организм", — сказал Кулеба.

Сценарии войны РФ против Украины — Кулеба о низких шансах принуждения к капитуляции

Война на истощение — какова тактика Украины и нужно ли "энергетическое перемирие"

Военный эксперт Олег Жданов в анализе ситуации от 7 октября описал, как ведется война на изнурение. На линии боевого столкновения ВС РФ проводят штурмы, не считаясь с потерями людей и техники и пытаясь вытеснить бойцов ВСУ с позиций. Между тем Силы обороны регулярно наносят удары по логистике и складам топлива и боеприпасов в тылу на временно оккупированных территориях Украины. Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан объяснил, какой тактики следовало бы придерживаться Украине в войне на истощение. По словам Свитана, необходимо продолжать наносить системные удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтеперекачивающим станциям (НПС): таким образом перекрывается хранение и транспортировка нефти. Украина нанесет серьезный ущерб российской экономике и лишит ее возможности иметь средства на продолжение войны. При этом РФ будет терять средства из-за проблем со скважинами и выгоранием резервуаров для нефти. Свитан подчеркнул, что нельзя соглашаться на "энергетическое перемирие", поскольку это пойдет на пользу РФ, а вместо этого следует системно наносить удары по НПЗ.

"Прекращение ударов по российской нефтяной промышленности как минимум обнулит счетчик этих 3–4 лет уничтожения российской нефтегазовой отрасли, который запустился в августе прошлого года. Это означает, что мы отнимаем полтора года, а это — сотни тысяч жизней украинских воинов, которые погибнут за эти дополнительные полтора года", — сказал он.

Сценарии войны РФ против Украины — Свитан о тактике войны на истощение

Отметим, что в 2025 году Фокус писал о сценариях войны РФ против Украины, которые перед 2026 годом озвучили аналитики издания The Telegraph. В ожидании нового зимнего и летнего наступления Москвы аналитики объясняли, что главное для украинцев — удержать контроль над Киевом, Харьковом, Одессой, Херсоном и Днепром. В материале были озвучены два сценария: первый — удержание позиций на фронте благодаря Великобритании и другим западным партнерам, второй — "хрупкий мир", который Путин может нарушить в любой момент.

Напоминаем, что в октябре командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подготовил план "Теория победы", призванный остановить РФ в случае нападения на страну-члена альянса.