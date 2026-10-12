"Путин не читает Трампа": Зеленский о нарушении Россией энергетического перемирия (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу энергетического перемирия, объявленного президентом США Дональдом Трампом и сорванного РФ через несколько часов после этого. Кроме того, речь шла о том, что украинцы будут реагировать, если россияне будут нарушать договоренности. Каковы основные тезисы нового выступления Зеленского, которое услышали западные партнеры?

Выступление Зеленского прозвучало на Варшавском форуме по безопасности, который начал работу утром 12 октября. Глава украинского государства стал первым политиком, которому предоставили слово на международном мероприятии: он выступил сразу после премьер-министра Польши Дональда Туска. По словам президента, Украина будет соблюдать энергетическое перемирие, если РФ проведет переговоры с США и будет обеспечена гарантия безопасности для украинцев.

Энергетическое перемирие — заявление Зеленского на Варшавском форуме по безопасности 12 октября

"Если РФ откажется от энергетического перемирия, Украина ответит. Россия уже нарушила перемирие, объявленное Трампом", — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что энергетическое перемирие не может касаться только НПЗ. Он напомнил, что у Украины был только один нефтеперерабатывающий завод, в то время как РФ наносит удары по электростанциям и электросетям. Поэтому главное — остановить атаки именно на эти энергетические объекты. Зеленский пояснил, что Украина ожидает результатов переговоров Кремля и Белого дома по поводу ситуации с перемирием, предположив, что "Путин не читает Truth Social Трампа", поскольку "его дроны "Шахеды" действуют по другим инструкциям" и уже нанесли удар по украинской ТЭС.

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"Мы готовы соблюдать "энергетическое перемирие", если Россия готова поступить так же. Мы согласны, если они согласны. И мы уже доказали серьезность своих намерений. Прошлой ночью российские НПЗ не горели. Однако в полночь РФ нанесла удар по объекту добычи газа в Украине. Если РФ хочет, чтобы мы прекратили наши удары на большие расстояния по её НПЗ и экспорту нефти, то она должна прекратить свои удары по нашей энергетике и критической инфраструктуре и перестать убивать наших людей. Это справедливо", — подчеркнул Зеленский.

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Президент также напомнил, что РФ действительно может пострадать от ударов Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям и что для россиян эти удары, вероятно, столь же болезненны, как для украинцев атаки на энергетику. Кроме того, он уточнил, что потери российского дизельного топлива значительно менее масштабны, чем потери мирового рынка из-за ситуации в Ормузском проливе. К тому же Зеленский обратил внимание, что после атак Украины на дата-центры "Яндекса" в сети исчезли тысячи ботов, разжигавших ненависть и вражду.

Энергетическое перемирие — что известно

Отметим, что вечером 11 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между РФ и Украиной. Заявление появилось в социальной сети Truth Social главы Белого дома. При этом он подчеркнул, что нельзя нарушать перемирие, но не пояснил, какие сроки, условия, система мониторинга и т. д. Впоследствии последовала реакция Государственной думы РФ: сенаторы сообщили, что ничего не слышали об энергетическом перемирии. Один из них заявил росСМИ, что речь может идти о "словесных инсинуациях".

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о возможном энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Между тем 10 октября стало известно об отмене части санкций в отношении россиян: Трамп разрешил продавать российский дизельное топливо.