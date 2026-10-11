Президент США Дональд Трамп объявил о достижении "энергетического перемирия" между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре, однако он не привел никаких доказательств этого соглашения.

Президент США отменил часть санкций против России, разрешив стране экспортировать дизельное топливо. Владимир Зеленский, в свою очередь, отреагировал на решение главы Белого дома, подчеркнув, что уступки Путину являются признаком слабости и не приведут к миру.

Впрочем, ночью Украина не стала, как обычно, наносить удары по российским НПЗ, а вместо этого атаковала дата-центр компании "Яндекс" во Владимирской области.

Позже Дональд Трамп заявил, что Украине якобы следует "сменить лидера", поскольку именно украинский президент Владимир Зеленский своими действиями привёл к топливному кризису из-за ударов по российским НПЗ.

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В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если РФ прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

В социальной сети Truth Social президент США сообщил, что с 11 октября между Киевом и Москвой уже вступило в силу перемирие в отношении энергетических объектов. Однако Зеленский выразил удивление по поводу этой новости, отметив, что впервые слышит об этом соглашении.

Российская сторона также не подтверждала режим тишины.

Энергетическое перемирие: реакция мировых лидеров

Владимир Зеленский сообщил, что уже обсудил объявленное Трампом энергетическое прекращение огня с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Алексом Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он отметил, что Украина поддерживает прекращение огня и ожидает подробностей от американской стороны. И важно, чтобы в России это поддержали.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва отказывается прекратить удары по энергетике, еще больше усилив атаки на украинскую инфраструктуру.

Париж, подчеркнул Макрон, поддерживает призыв к настоящему энергетическому перемирию и заверил, что Франция будет и впредь стоять на стороне Украины и президента Зеленского.

Как Вы думаете, поддержит ли Россия предложение Трампа о "энергетическом перемирии"?