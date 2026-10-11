Припинення ударів по енергетиці: чи дотримуватиметься Росія оголошеної Трампом угоди (опитування)

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення "енергетичного перемир'я" між Росією та Україною. За його словами, сторони нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі, але жодних доказів цієї угоди не навів.

Американський президент скасував частину санкцій проти Росії, дозволивши країні експортувати дизель. Володимир Зеленський, своєю чергою, відреагував на рішення глави Білого дому, наголосивши, що поступки Путіну є ознакою слабкості та не призведуть до миру.

Утім, вночі Україна не стала традиційно атакувати російські НПЗ, натомість відвідавши дата-центр компанії "Яндекс" у Володимирській області.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що Україні начебто слід "змінити лідера", оскільки саме український президент Володимир Зеленський своїми діями призвів до паливної кризи через удари по російських НПЗ.

Володимир Зеленський у відповідь повідомив про готовність зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо РФ припинить обстріли енергетичної інфраструктури України.

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У соціальній мережі Truth Social президент США повідомив, що з 11 жовтня між Києвом та Москвою вже стартувало припинення вогню по енергетичним об'єктам. Але Зеленський здивувався цій новині, зазначивши, що вперше чує про угоду.

Російська сторона також не підтверджувала режим тиші.

Енергетичне перемир'я: реакція світових лідерів

Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив енергетичне припинення вогню, оголошене Трампом, з прем'єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Алексом Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте. Він зазначив, що Україна підтримує припинення вогню та очікує на деталі від американської сторони. і важливо, щоб в Росії підтримали.

Своєю чергою президент Франції Еманюель Макрон заявив, що Москва відкидає припинення ударів по енергетиці, ще більше посиливши атаки на українську інфраструктуру.

Париж, наголосив Макрон, підтримує заклик до справжнього енергетичного перемир'я, та запевнив, що Франція залишатиметься на боці України та президента Зеленського.

Як Ви вважаєте, чи підтримуватиме Росія пропозицію Трампа щодо енергетичного перемир'я?