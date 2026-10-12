"Путін не читає Трампа": Зеленський про порушення Росією енергетичного перемир'я (відео)

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо енергетичного перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп і яке РФ зірвала через кілька годин після цього. Крім того, ішлося про те, що українці будуть відповідати, якщо росіяни порушуватимуть домовленості. Які основні тези нового виступу Зеленського, який почули західні партнери?

Виступ Зеленського пролунав на Варшавському безпековому форумі, який почав роботу зранку 12 жовтня. Глава української держави був першим політиком, якому дали слово на міжнародному заході: на заході він говорив відразу після прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Зі слів президента, Україна буде дотримуватись енергетичного перемир'я, якщо РФ проведе переговори з США і буде гарантія безпеки для українців.

Енергетичне перемир'я — заява Зеленського на Варшавському безпековому форумі 12 жовтня

"Якщо РФ відмовиться від енергетичного перемир'я, Україна відповість. Росія вже порушила перемир'я, оголошене Трампом", — сказав Зеленський.

Глава держави також згадав про те, енергетичне перемир'я не може стосуватись лише НПЗ. Він нагадав, що в України був лише один нафтопереробний завод, тим часом РФ б'є по електростанціях та електромережі. Тому головним є зупинка атак саме по цих енергетичних об'єктах. Зеленський пояснив, що Україна очікує результатів переговорів Кремля та Білого дому щодо ситуації з перемир'ям, припустивши, що "Путін не читає Truth Social Трампа", бо "його дрони "Шахеди" діють за іншими інструкціями" і вже вдарили по українській ТЕС.

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"Ми готові дотримуватися "енергетичного перемир’я", якщо Росія готова зробити те саме. Ми згодні, якщо вони згодні. І ми вже довели серйозність своїх намірів. Минулої ночі російські НПЗ не палали. Проте опівночі РФ вдарила по об’єкту з видобутку газу в Україні. Якщо РФ хоче, щоб ми припинили наші удари на великі відстані по її НПЗ та експорту нафти, то вона повинна припинити свої удари по нашій енергетиці та критичній інфраструктурі й перестати вбивати наших людей. Це справедливо", — наголосив Зеленський.

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Президент також нагадав, що РФ справді може потерпати від ударів України по нафтопереробці й що для росіян ці удари є, ймовірно, такими болючими, як для українців атаки на енергетику. Також він уточнив, що втрати російського дизелю значно менш масштабні, ніж втрати світового ринку через ситуацію в Ормузькій протоці. До всього, Зеленський звернув увагу, що після атак України по дата-центрах Yandex у мережі зникли тисячі ботів, які розганяли ненависть та ворожнечу.

Енергетичне перемир'я — що відомо

Зазначимо, увечері 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про початок енергетичного перемир'я між РФ та Україною. Заява з'явилась у соцмережі Truth Social глави Білого дому. При цьому він наголосив, що не можна руйнувати перемир'я, але не пояснив, які терміни, умови, система моніторингу тощо. Згодом з'явилась реакція Державної думи РФ: сенатори повідомили, що нічого не чули про енергетичне перемир'я. Один з них сказав росЗМІ, що може ітись про "словесні інсинуації".

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про можливе енергетичне перемир'я між РФ та Україною. Тим часом 10 жовтня стало відомо про скасування частини санкцій на росіян: Трамп дозволив продавати російський дизель.