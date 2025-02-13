Украина победит, если удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, — The Telegraph

Аналитики рассматривают два сценария развития событий в решении вопроса российско-украинской войны: первый — когда украинская армия, "самая большая в Европе", при поддержке Великобритании и других государств сумеет "выстоять". Второй — это "шаткий план мира", через который Путин через несколько лет вернется.

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Форма мира в Украине будет зависеть от действий Европы: если государство получит надежные гарантии безопасности и поддержку союзников, которые смогут сдерживать российское наступление, то украинский народ "сможет победить и иметь будущее", пусть и "ужасной ценой" и "несовершенным миром". Также можно говорить о победе украинского народа, если армии удастся удержать Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр. Такое мнение высказали аналитики издания The Telegraph вечером 12 февраля.

Такой тезис они озвучили на фоне новостей о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого президент США назвал его "продуктивным" и сообщил о том, что команды обоих государств "немедленно начали переговоры".

"Если так произошло, то это большая победа мировоззрения Путина", — говорится в публикации издания.

Аналитики прокомментировали также заявление министра обороны США Пита Хегсета, который призвал к гарантиям безопасности, достаточным для сдерживания российской атаки, уточняя, что это не может быть соглашением "Минск 3.0".

"Если это обещание будет соблюдено; если Украина удержится за Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр; прежде всего, если она остается свободной и становится цветущей; тогда можно сказать, что украинский народ победил", — пишут аналитики издания.

Но, как считают в The Telegraph, форма мира в Украине будет зависеть от Европы, в том числе и от Великобритании, поскольку действия Трампа и самого министра обороны США указывают на то, что они "не заинтересованы в обеспечении ни украинской, ни европейской безопасности".

"Это означает масштабные инвестиции в их вооруженные силы и оборонную промышленность, чтобы сдержать будущее нападение России не только на Украину, но и на само европейское НАТО", — пишут в издании.

"Вполне вероятно, что Путин вернется через несколько лет"

Если обещания не будут соблюдены, а Великобритания и союзники не обеспечат сдерживание российских войск, то, как считают в The Telegraph, второй вариант может выглядеть так, что Путин вернется через несколько лет, однако угроза тогда повиснет не только над Украиной.

"Путин вернется в Украину через несколько лет, заберет Харьков и Киев. Затем он вторгнется в страну НАТО, заверив, что альянс не будет соответствовать своей риторике коллективной обороны", — считают аналитики.

Отметим, что такой сценарий развития событий — лишь мнение специалистов The Telegraph.

Напомним, ранее состоялись телефонные разговоры Трампа с Путиным, а затем и с Владимиром Зеленским. Об этом Фокус сообщал 12 февраля.

После этого Трамп выступил в Овальном кабинете, где говорил о завершении войны.