Україна переможе, якщо втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро, — The Telegraph

Аналітики розглядають два сценарії розвитку подій у вирішенні питання російсько-української війни: перший — коли українська армія, "найбільша у Європі", за підтримки Великої Британії та інших держав зуміє "вистояти". Другий — це "хиткий план миру", через який Путін за декілька років повернеться.

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Форма миру в Україні буде залежати від дій Європи: якщо держава отримає надійні гарантії безпеки та підтримку союзників, що зможуть стримувати російський наступ, то український народ "зможе перемогти та мати майбутнє", хай і "жахливою ціною" та "недосконалим миром". Також можна говорити про перемогу українського народу, якщо армії вдасться втримати Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро. Таку думку висловили аналітики видання The Telegraph увечері 12 лютого.

Таку тезу вони озвучили на тлі новин про те, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої президент США назвав її "продуктивною" та повідомив про те, що команди обох держав "негайно почали переговори".

"Якщо так сталося, то це велика перемога світогляду Путіна", — йдеться у публікації видання.

Аналітики прокоментували також заяву міністра оборони США Піта Хегсета, який закликав до гарантій безпеки, достатніх для стримування російської атаки, уточнюючи, що це не може бути угодою "Мінськ 3.0".

"Якщо ця обіцянка буде дотримана; якщо Україна втримається за Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро; перш за все, якщо вона залишається вільною і стає квітучою; тоді можна сказати, що український народ переміг", — пишуть аналітики видання.

Але, як вважають у The Telegraph, форма миру в Україні буде залежати від Європи, в тому числі й від Великої Британії, оскільки дії Трампа та самого міністра оборони США вказують на те, що вони "не зацікавлені в гарантуванні ні української, ні європейської безпеки".

"Це означає масштабні інвестиції в їхні збройні сили та оборонну промисловість, щоб стримати майбутній напад Росії не лише на Україну, а й на саме європейське НАТО", — пишуть у виданні.

"Цілком ймовірно, що Путін повернеться за декілька років"

Якщо обіцянки не будуть дотримані, а Британія та союзники не забезпечать стримування російських військ, то, як вважають у The Telegraph, другий варіант може виглядати так, що Путін повернеться за декілька років, однак загроза тоді повисне не тільки над Україною.

"Путін повернеться в Україну за кілька років, забере Харків і Київ. Потім він вторгнеться в країну НАТО, запевнивши, що альянс не буде відповідати своїй риториці колективної оборони", — вважають аналітики.

Зазначимо, що такий сценарій розвитку подій — лише думка фахівців The Telegraph.

Нагадаємо, раніше відбулися телефонні розмови Трампа із Путіним, а потім і з Володимиром Зеленським. Про це Фокус повідомляв 12 лютого.

Після цього Трамп виступив у Овальному кабінеті, де говорив про завершення війни.