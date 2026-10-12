Переломна зима 2026: три сценарії развитку війни, до яких варто готуватись уже зараз, — експерти

11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про початок енергетичного перемир'я, але не уточнив його умови та тривалість. Україна підтримала ідею, тим часом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва відхиляє 60-денну зупинку вогню, яку українці могли б використати для виборів. Фокус зібрав думки експертів, які розглянули різні сценарії розвитку подій протягом найближчих місяців.

Президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму 12 жовтня заявив, що Україна не битиме по РФ, якщо РФ не битиме по Україні. При цьому глава держави нагадав, що після слів Трампа про паузу в обстрілах росіяни атакували об'єкти нафтопереробки, а перед цим кілька днів поспіль били по електромережах. Тим часом Білий дім висунув ультиматуму Києву з вимогою зупинити удари по НПЗ РФ, шантажуючи розвідданими та зупинкою продажу зброї за програмою PURL. Яке майбутнє очікує українців залежно від політичних "карт", які мають на руках Україна, США та РФ?

Сценарії війни РФ проти України — які варіанти

Експерти озвучили три основні сценарії війни РФ проти України, які можуть розгорнутись найближчої зими 2026-2027.

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Ескалація — які дії Трампа та Путіна

Експерт Володимир Фесенко назвав рішення США щодо російського дизелю "сепаратною угодою", яка гратиме на користь диктатора Путіна. За його оцінкою, російський диктатор "грає багатоходовку" з врахуванням злопам'ятності Трампа. Крім того, Україні варто стримувати емоції та намагатись переформатувати відносини з США. Росіяни очікують, що ЗСУ продовжать удари по російських НПЗ і тоді почнуться звинувачення, що "підставити перед Трампом".

"Реальних мирних переговорів найближчим часом як мінімум пів року не буде, на жаль. Як мінімум, посередництво США зараз девальвовано, але головний ризик в іншому. Оця ця багатоходовка з боку Кремля, вона має на меті головне підставити нас перед Трампом", — пояснив він.

Найближчі пів року не очікується завершення війни, а натомість відбудеться ескалація, зауважив Фесенко. На тлі проблем з США буде дуже важливим отримувати допомогу від європейських партнерів.

"Більш складна ситуація з мирними переговорами. На превеликий жаль, я не очікую от найближчі пів року, ну, це помітна пропозиція Росії, Росія не збирається припиняти війну. Навпаки, ескалація війни проти України буде продовжуватись. І нам от тут потрібно зараз разом з європейськими партнерами максимально консолідовано підійти й до питання про те, як нам допомогти, щоб ми вистояли цю зиму. Це стосується і зброї, і фінансової підтримки", — пролунало на відео.

Сценарії війни РФ проти України — Фесенко про загрозу ескалації

Про окремий аспект ескалації також висловився енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв на YouTube-каналі "Суперпозиція". Ігнатьєв зауважив нову тактику РФ: зосередження ударів по електромережах Києва, при чому пауз немає, тому важко їх відремонтувати.

"Ворог суттєво або зруйнував, або пошкодив суттєво всю електрогенерацію в столиці. ЗС РФ не дають ремонтуватися, бо є постійні тривоги: за регламентом з безпеки, не можна проводити ремонтні роботи", — уточнив він.

Тим часом 12 вересня з'явилось інтерв'ю заступника гендиректора "Київодоканалу" Сергій Горкуценко, який пояснив, що за відсутності електропостачання у столиці припиняє роботу водопостачання та каналізація. На думку Горкуценка, найімовірніше, буде ситуація лютого-квітня 2022 року, коли "води було удвічі менше". "Київодоканалу" доведеться обирати, що куди подавати електрику — на воду (можна організувати підвезення) чи каналізацію.

"Не буде каналізації — через три дні буде епідеміологічна катастрофа, тому що ніхто не кине користуватися каналізацією. Чим вище поверх, тим простіше, а першим поверхам буде горе. Тому в пріоритеті – зробити все, щоб відводити стоки", — сказав він.

Про ще один напрямок ескалації висловився військово-політичний огляда Олександр Коваленко. На сторінці Facebook Коваленко попередив про високу ймовірність нападу на країни НАТО. Він перелічив низку інцидентів у Європі, до яких причетні росіяни, згадав про візит глави ЦРУ у Москву та про зростання чисельності російської армії. За оцінкою Коваленка, під найбільшою загрозою вторгнення — Естонія. При цьому Європа бачить загрозу ескалації та почала підготовку, ідеться у повідомленні.

Капітуляція — чи можливо натиснути на Україну та РФ

Питання щодо переговорів та загрозу капітуляції загострилось на початку жовтня, коли з ідеєю переговорів виступив нардеп Олексій Гончаренка, якого після того виключали з партії "Європейської солідарності". Гончаренко пояснив, що варто було б почати мирні переговори з РФ задля зупинки війни. На думку політика, якщо виконати вимоги Кремля, Путін зупинить масовані обстріли, розблокує Чорне море та зупинить вогонь на Донбасі. Позицію нардепа підтримав колега по парламенту нардеп "Слуг народу" Данило Гетманцев, мер Харкова Ігор Терехов та інші політики.

У відповідь на ідею Гончаренка у мережі з'явилась низка коментарів — критичних або ж обережно підтримуючих. Наприклад, віцепрем'єрка та заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук сказала, що "миру не буде", бо РФ хоче знищити Україну. За оцінкою історика Володимира В'ятровича, переговори та виконання умов РФ задля миру — це капітуляція. Водночас, експерт Ігнатьєв сказав, що варто прислухатись до позиції людей, які живуть у прифронтових територіях та до військових, які п'ятий рік сидять в окопах.

Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба оцінив ймовірність примусу України до капітуляції через тиск Трампа та незгоду Путіна зупиняти війну. Кулеба на подкасті YouTube-каналу "Обоз" сказав, що низькі шанси й на примус українців до капітуляції, і на примус росіян піти на мирні переговори. Причини, чому ці сценарії неможливі — Кремль не дотримається ніяких умов, які напише в "мирній угоді" Трамп, а Путін на 100% вестиме війну весь час, поки буде при владі. З іншого боку, США не мають інструментів для тиску на українців [оцінка Кулеби з'явилась до погроз США щодо розвідданих та зброї — ред.].

"Немає важелів з двох причин. Перша причина — це внутрішня українська стійкість і спроможність. Тобто у нас є можливості відбиватися на землі й бомбити їх в Росії. А друга причина — це наша єдність з Європою, бо Європа є крапельницею, яка детоксикує та підживлює український організм", — сказав Кулеба.

Сценарії війни РФ проти України — Кулеба про низькі шанси примусу до капітуляції

Війна на виснаження — яка тактика України та чи потрібне "енергетичне перемир'я"

Військовий експерт Олег Жданов у аналізі ситуації 7 жовтня описав, як відбувається війна на виснаження. На лінії бойового зіткнення ЗС РФ проводять штурми, не рахуючись з втратами людей та техніки й намагаючись витіснити бійців ЗСУ з позицій. Тим часом Сили оборони регулярно завдають ударів по логістиці та складах палива та снарядів в тилу на ТОТ України. Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан пояснив, якої тактики варто було б дотримуватись Україні у війні на виснаження. Зі слів Світана, необхідно продовжити завдавати системних ударів по нафтопереробних заводах та по нафтоперекачувальних станціях (ЛПДС): таким чином перерізається зберігання й транспортування нафти. Таким чином Україна завдасть серйозної шкоди російській економіці та можливості мати гроші на продовження війни. При цьому РФ втрачатиме кошти через проблеми зі свердловинами та вигоранням резервуарів для нафти. Світан наголосив, що не можна погоджуватись на "енергетичне перемир'я", оскільки це піде на користь РФ, а натомість слід системно бити далі по НПЗ.

"Зупинка ударів по російській нафтовій промисловості як мінімум обнулить лічильник цих 3-4 років знищення російської нафтогазової галузі, який запустився з серпня минулого року. Це означає, що ми віднімаємо півтора року, а це — сотні тисяч життів українських воїнів, які загинуть за ці додаткові півтора року", — сказав він.

Сценарії війни РФ проти України — Світан про тактику війни на виснаження

Зазначимо, у 2025 році Фокус писав про сценарії війни РФ проти України, які перед 2026 роком озвучили аналітики медіа The Telegraph. В очікуванні нового зимового та літнього наступу Москви аналітики пояснювали, що головне для українців втримати контроль над Києвом, Харковом, Одесою, Херсоном і Дніпром. У матеріалі озвучили два сценарії: перший — втримання позицій на фронті завдяки Британії та іншим західним партнерам, другий — "хиткий мир", який Путін може перервати в будь-яку хвилину.

Нагадуємо, у жовтні командувач сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич підготував план "Теорія перемоги", покликана спинити РФ у випадку нападу на країну-члена альянсу.