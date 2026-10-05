Дроны с ИИ и уничтожение командования: в НАТО разработали план "быстрой победы" над РФ, — Bloomberg

Главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич ознакомит членов альянса со стратегией "Теория победы", которая вступит в действие в случае нападения России, сообщили СМИ. Стратегия предусматривает активное использование дронов и технологий искусственного интеллекта. Какой план разработали в НАТО в связи с угрозой российского вторжения в страны Балтии или Польшу?

Страны-союзники НАТО узнают подробности "Теории победы" 12 октября в ходе саммита в Польше, говорится в материале агентства Bloomberg. При этом отмечается, что Североатлантический альянс действительно располагает информацией о том, что РФ готовит вторжение на восточном фланге, но генсек Марк Рютте заверил, что речь идет о гибридных атаках, а не о прямом вторжении. Основные пункты новой стратегии — это интеграция современных технологий, дронов и искусственного интеллекта в систему обороны.

СМИ получило информацию о плане НАТО от неназванных дипломатических источников. При этом был приведен ответ пресс-секретаря Гринкевича, полковника Мартина О'Доннелла. О'Доннелл отказался говорить о деталях, но подчеркнул, что речь идет исключительно о стратегии обороны в случае агрессии, а не о нападении. Особенность новой стратегии — это сохранение преимущества НАТО, объяснение того, почему союзникам нужно увеличить расходы на оборону и куда пойдут деньги. При этом будут полагаться на традиционное оружие, но "с новыми возможностями, появившимися после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году".

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"Нам нужно сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, для победы в случае нападения", — заявил пресс-секретарь главнокомандующего.

План обороны НАТО заключается в том, что в действие будут задействованы сухопутные войска и другие "ресурсы". Сначала будут использованы "недорогие беспилотники, системы с минимальным экипажем и формирование целей на основе искусственного интеллекта". Далее войска альянса получат "свободу маневра" и "уничтожат вражеское командование и управление с целью быстрой и полной победы над российскими силами".

В материале также поясняется, что среди союзников ведутся споры о том, как "расставить приоритеты" между традиционным оружием и новыми технологиями, которые должны применяться на поле боя. Кроме того, Bloomberg упомянуло об анкете президента Дональда Трампа для членов альянса: их спрашивали, планируют ли они увеличить расходы на оборону с учетом сокращения военных активов США в Европе.

Нападение РФ на НАТО — подробности угроз Кремля

Отметим, что в 2026 году СМИ, западные военные и аналитики начали писать о возможном нападении РФ на страны-члены НАТО. В одном из сценариев речь шла об угрозе для Эстонии и атаке на Нарву. В других сценариях рассматривался случай вторжения в Литву и установления контроля над Сувальским коридором, причем россияне могли продвигаться с территории Беларуси с юга и с востока через территорию Латвии. Между тем осенью российский диктатор Путин выступил на традиционном Валдайском форуме и заявил, что готов к применению ядерного оружия, если произойдет "нападение НАТО" на Калининградский анклав РФ.

Напоминаем, что 5 октября СМИ сообщили о планах Эстонии в связи с угрозой нападения со стороны РФ.