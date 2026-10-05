Эстония перебрасывает войска к границе, готовясь к агрессии РФ, — FT

Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапы в Йихви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках реализации стратегии "активной обороны".

Так в стране готовятся к возможной агрессии со стороны РФ, сообщили эстонские чиновники изданию Financial Times.

По словам официальных лиц, Эстония постоянно перемещает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь российской территории, поскольку эта страна, находящаяся на передовой НАТО, готовится к возможной агрессии Москвы за пределами Украины.

При этом разведка Эстонии и армия не считают, что Россия устроит полномасштабную войну с НАТО по крайней мере в течение ближайших двух лет, но убеждены, Москва устроит военный конфликт со странами Балтии. И, вероятно, это будет Эстония, у которой нет собственных военно-воздушных сил, но которая переходит к стратегии "активной обороны".

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"Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", – заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады, главной боевой силы страны.

В рамках новой стратегии его подразделение навсегда передислоцируется из Тапы в Йихви, в 50 км от российской границы, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат.

"Сдерживание не работает. Критический период для решения этого вопроса для всех нас в странах Балтии приходится на ближайшие один-четыре года", – отметил представитель эстонской военной разведки.

"Чтобы сдерживание было убедительным, мы должны сделать агрессию против нас немыслимой. Наша цель ясна: удержать врага и разрушительные последствия войны подальше от эстонской территории", – подчеркнули в Минобороны Эстонии.

В мае правительство Эстонии ввело термин "активная оборона" в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооруженные силы страны начали радикальную реорганизацию. Из Тапы, главной военной базы Эстонии, элитные подразделения переводят к российской границе. Помимо новой базы в Йихви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1000 военнослужащих.

Граница между Эстонией и РФ в Нарве Фото: Соцсети

В течение последнего года страна подписала контракты на приобретение девяти американских ракетных систем залпового огня Himars, баллистических ракет M57 с дальностью полета до 300 км, а также девяти южнокорейских РСЗО Chunmoo с аналогичной дальностью. Расстояние от приграничных эстонских баз до российского Санкт-Петербурга составляет всего 260 км.

В течение десятилетия после российского вторжения в Украину в 2014 году эстонские военные стратеги разработали оборонную доктрину, сформированную под влиянием истории и географии страны. Согласно этому подходу, в случае агрессии призывники страны должны были бы быстро мобилизоваться и вести тактическую, почти партизанскую оборону против россиян, пока не прибудет подкрепление из НАТО. Но, наблюдая за тем, как РФ воюет в Украине, в Минобороны Эстонии пришли к выводу, что такой план не сработает, так как Кремль игнорирует потери и борется за удержание захваченной территории даже после того, как на ней все уничтожено.

Поэтому эстонская армия будет бороться за каждый метр своей территории и наносить России мощные удары за сотни километров за линией фронта с первого дня любого вторжения.

"С военной точки зрения это очень сложно. Мы не можем манипулировать противником, отступая или тактически заманивая его в определенные ситуации. Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях", – заявил полковник Тармо Кундла.

Военная разведка Эстонии особенно опасается определенных ограниченных действий против приграничной цели – в частности, небольшого, преимущественно русскоязычного города Нарва. Это могло бы послужить провокационным испытанием решимости НАТО, направленным на раскол альянса.

Напомним, ранее стало известно, что Россия начала отгораживаться от Эстонии и возводить заграждения устанавливают на территории, примыкающей к реке Нарва на границе России и Эстонии.

Европейские спецслужбы по-разному оценивают риск возможного нападения России на НАТО: Чехия допускает такой сценарий уже в ближайшие месяцы, тогда как Латвия и Эстония призывают не преувеличивать угрозу.