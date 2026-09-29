РФ отгораживается от стран Балтии на фоне слухов о мобилизации

Официально заявляется, что это делают для "противодействия миграции", но происходят эти процессы на фоне слухов об усилении мобилизации в РФ и подписанного Путиным документа об увеличении численности ВС РФ.

Заграждения устанавливают на территории, примыкающей к реке Нарва на границе России и Эстонии. Об этом говорится в обращении администрации Кингисеппского района Ленобласти к местным жителям и объясняется борьбой с нелегальной миграцией и "обеспечением безопасности РФ в пограничной сфере", пишут "Важные истории".

Власти Кингисеппского района заявили, что у Нарвы ведутся "работы по дополнительному инженерно-техническому оснащению государственной границы".

Районная администрация также попросила жителей Кингисеппского, Сланцевского, Ломоносовского районов иметь при себе документы, удостоверяющие личность и разрешение на пребывание в пограничной зоне. Кроме того, жителям Ленобласти рекомендовали не ходить в леса на границе с Эстонией в темное время суток.

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В 2025 году Эстония также установила новые заграждения на так называемом "мосту Дружбы", который соединяет российский Ивангород с эстонской Нарвой. В Таллинне это назвали обновлением системы безопасности и усилением охраны Шенгенской зоны.

Напомним, эти события происходят на фоне слухов о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО и это может быть одна из трех стран Балтии. РФ граничит со всеми из них: с Литвой через свой Калининградский эксклав. Так, на днях пропагандисты из российского госагентства "РИА Новости" опубликовали колонку о том, что "Россию ждет еще одна СВО" (война – ред.) в Литве, но потом ее удалили. Текст написал внештатный автор агентства Александр Носович после того, как сейм Литвы поддержал исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия, материал быстро удалили, аргументируя это тем, что она якобы "не соответствует мнению редакции, редакционной политике и государственной политике РФ".

Ранее стало известно, что Путин подписал указ, которым увеличил численность вооруженных сил РФ. Такой указ он подписывает четвертый раз за год. Была установлена новая штатная численность Вооруженных сил — она составила 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих.

А Владимир Зеленский заявил, что Россия уже приступила к дополнительной мобилизации и увеличивает число людей, которых привлекает к войне против Украины.