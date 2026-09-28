В четвертый раз за год: Путин повысил численность армии РФ почти до 2,5 млн

Российский диктатор подписал указ, которым увеличил численность вооруженных сил. Такой указ он подписывает четвертый раз за год. До этого за все время войны аналогичные указы Путин подписывал только три раза.

Путин установил новую штатную численность Вооруженных сил — она составила 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. По сравнению с предыдущими параметрами численность ВС РФ выросла на 15,5 тыс. человек.

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ: более 2,44 млн человек

В последний раз Путин повышал численность Вооруженных сил РФ в конце июля, тогда она была увеличена на 25 тысяч военнослужащих и 2 тысячи гражданских сотрудников. Тогда дополнительные ставки были выделены под создание военно-строительных подразделений — современных аналогов советских стройбатов.

Впервые за время полномасштабной войны в Украине указ о повышении численности Путин подписывал в августе 2022 года, он увеличивал численность ВС РФ на 137 тысяч человек.

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До войны в последний раз численность российских вооруженных сил менялась в 2017 году. Тогда Путин наоборот сократил штатную численность ВС РФ.

Четвертый за год указ о повышении численности российской армии Путин подписал на фоне сообщений о возможной мобилизации в России или о возможном нападении на европейские страны. Российские власти официально неоднократно отрицали такие планы.

Тем временем стало известно, что "оборонный" бюджет России в 2027 году увеличат на треть до 17,1 трлн рублей (ранее планировалось до 13,5 трлн рублей). Дефицит бюджета РФ вырос вдвое.

Запланированные ресурсы позволят "обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей", — говорилось в заявлении Минфина при внесении бюджетного пакета на рассмотрение правительства.

При этом Минэкономразвития прогнозирует замедление производительности ВПК в следующие три года. Ожидаемые нефтегазовые доходы упадут с 8,9 трлн рублей до 7,6 трлн, а расходы бюджета вырастут до 48,6 трлн. Госдолг в следующем году вырастет до 21,7% ВВП (+1,8 п.п.), также вырастут и внутренние заимствования.

Российские СМИ отмечают, что на фоне роста расходов на войну в Украине в РФ "пускают под нож" медицинские проекты: ремонт и строительство медучреждений, траты на лекарства для больных раком и оборудование для онкодиспансеров, финансирование развития скорой помощи, развитие медицинской реабилитации.

Отмечается, что значительно выросло (+35%) финансирование только одного проекта: создание цифровой базы "Здоровье", через которую военкоматы смогут получать медицинские документы любого гражданина.

Чтобы залатать дыры в бюджете власти введут новые налоговые ставки, о них объявили сразу же после выборов в Госдуму.

Напомним, Путин отдал активы немецкой сети Metro в РФ компании, которая появилась 20 дней назад.

До этого под временное управление Путин передал также российские активы сразу нескольких французских компаний, в том числе "Ашан". Их получила компания, которую возглавляет генерал МВД Андрей Краюшкин.