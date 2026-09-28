Путин отдал активы немецкой сети Metro в РФ компании, которая появилась 20 дней назад

Владимир Путин передал под временное управление компании "УК Торг РУС" российские активы немецкой сети Metro Cash&Carry. Эта компания была создана в начале месяца, ее учредитель — этнический немец Йоханнес Мария Толай — гендиректор "Метро Кэш энд Керри" с 2023 года.

Согласно указу российского диктатора, в соответствующий перечень включены 100% долей ООО "Метро Вэрхаус Ногинск", а также в совокупности 100% ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" и 100% ООО "Ритейл Проперти 5", принадлежащие иностранным структурам группы METRO. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть сегодня, сообщает "Агентство".

Активы Metro в РФ передали новой компании

Компания "УК Торг РУС", которой были переданы активы, была учреждена 8 сентября этого года. Ее уставной капитал — 10 тысяч рублей. А единственным учредителем значится Толай Йоханнес Мария. Он же выполняет роль гендиректора компании. Одновременно Толай значится гендиректором компании "Метро Кэш энд Керри". Этот пост он получил в апреле 2023 года, до этого он был заместителем гендиректора компании.

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Напомним, в феврале 2023 года глава концерна Metro Штеффен Гройбель заявил, что компания решила сохранить российский бизнес, объяснив это ответственностью перед примерно 10 тысячами сотрудников и клиентами, а также значением России для всего концерна. За первую половину 2024-25 финансового года выручка Metro в России составила 1,28 млрд евро. В феврале 2026 года компания сообщала о "позитивной динамике" российского подразделения.

Йоханнес Мария Толай — что известно

Толай родом из Германии, карьеру начинал в магазинах Globus в ФРГ. В 2003 году он приехал в Россию, где занимался сначала стартом бизнеса Globus в стране, а затем, с 2010 по 2016 год был гендиректором сети. После этого он возглавлял собственную консультационную компанию "РУНЕ-Центр", а с 2018 по 2019 год был коммерческим директором, а затем советником главного управляющего директора Х5 Retail Group. С 2019 по 2021 год он работал гендиректором "Ашан Ритейл Россия", а затем, в 2022 году, перешел в Metro.

Йоханнес Мария Толай Фото: Соцсети

За время жизни в России он дал несколько интервью, в которых признался, что после 2014 года пытался запустить производство элитных сыров, поставки которых прекратились из-за санкций, но ничего не получилось, из-за "низкого качества молока" в РФ.

"Самый важный урок, который я усвоил, живя в России: не суди, задавай вопросы. Для 99 процентов вещей есть вполне правдоподобное объяснение. В первые несколько лет мне приходилось каждые два месяца возвращаться в Германию. Я скучал по пешеходным зонам, прямым улицам", — говорил Толай в интервью в 2019 году.

Напомним, до этого под временное управление Путин передал также российские активы сразу нескольких французских компаний, в том числе "Ашан". Их получила компания, которую возглавляет генерал МВД Андрей Краюшкин.

Ранее стало известно, что в российском Сочи снесли и перестроили путинскую резиденцию "Бочаров ручей".