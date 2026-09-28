Путін передав активи німецької мережі Metro в РФ компанії, яка з'явилася 20 днів тому

Володимир Путін передав під тимчасове управління компанії "УК Торг РУС" російські активи німецької мережі Metro Cash&Carry. Ця компанія була створена на початку місяця, її засновник — етнічний німець Йоганнес Марія Толай — генеральний директор "Метро Кеш енд Керрі" з 2023 року.

Згідно з указом російського диктатора, до відповідного переліку включено 100 % частки ТОВ "Метро Верхаус Ногінськ", а також у сукупності 100 % ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі" та 100% ТОВ "Рітейл Проперті 5", що належать іноземним структурам групи METRO. Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування, тобто сьогодні, повідомляє "Агентство".

Активи Metro в РФ передали новій компанії

Компанія "УК Торг РУС", якій були передані активи, була заснована 8 вересня цього року. Її статутний капітал — 10 тисяч рублів. А єдиним засновником зазначений Толай Йоханнес Марія. Він також обіймає посаду генерального директора компанії. Водночас Толай є генеральним директором компанії "Метро Кеш енд Керрі". Цю посаду він обійняв у квітні 2023 року, до цього він був заступником генерального директора компанії.

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Нагадаємо, у лютому 2023 року голова концерну Metro Штеффен Гройбель заявив, що компанія вирішила зберегти російський бізнес, пояснивши це відповідальністю перед приблизно 10 тисячами співробітників і клієнтів, а також значенням Росії для всього концерну. За першу половину 2024–25 фінансового року виручка Metro в Росії склала 1,28 млрд євро. У лютому 2026 року компанія повідомляла про "позитивну динаміку" російського підрозділу.

Йоханнес Марія Толай — що відомо

Толай родом із Німеччини, кар’єру розпочинав у магазинах Globus у ФРН. У 2003 році він приїхав до Росії, де спочатку займався запуском бізнесу Globus у країні, а потім, з 2010 по 2016 рік, був генеральним директором мережі. Після цього він очолював власну консалтингову компанію "РУНЕ-Центр", а з 2018 по 2019 рік був комерційним директором, а потім радником головного керуючого директора Х5 Retail Group. З 2019 по 2021 рік він працював генеральним директором "Ашан Рітейл Росія", а потім, у 2022 році, перейшов до Metro.

Йоханнес Марія Толай Фото: Соцмережi

За час проживання в Росії він дав кілька інтерв’ю, в яких зізнався, що після 2014 року намагався налагодити виробництво елітних сирів, постачання яких припинилося через санкції, але нічого не вийшло через "низьку якість молока" у РФ.

"Найважливіший урок, який я засвоїв, живучи в Росії: не суди, а задавай питання. Для 99 відсотків речей є цілком правдоподібне пояснення. У перші кілька років мені доводилося кожні два місяці повертатися до Німеччини. Я сумував за пішохідними зонами, прямими вулицями", — говорив Толай в інтерв’ю у 2019 році.

Нагадаємо, що до цього Путін передав під тимчасове управління також російські активи одразу кількох французьких компаній, зокрема "Ашан". Їх отримала компанія, яку очолює генерал МВС Андрій Краюшкін.

Раніше стало відомо, що в російському Сочі знесли та перебудували путінську резиденцію "Бочаров струмок".