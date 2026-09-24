Знесли й побудували нову: журналісти показали резиденцію Путіна в Сочі (фото)

У 2024 році на території резиденції глави Кремля Володимира Путіна "Бочаров ручей" знесли низку будівель, а до осені 2026 року на їхньому місці вже з’явилися нові об’єкти.

Роботи проводяться за державним оборонним замовленням ФСО з 2025 року, а підрядником виступає "Група компаній "Трансстройінвест"" (ГК ТСІ), бенефіціаром якої вважається девелопер Олексій Фоменко з оточення Аркадія Ротенберга, близького друга Путіна, пише BBC. Ця компанія будувала дачі Путіна та директора ФСБ Олександра Бортнікова у Криму та проводила реконструкцію дитячого табору "Артек".

ТСІ також продовжує працювати на окупованих територіях України — наприклад, відновлювала в Маріуполі найстаріший кінотеатр "Перемога", зруйнований російськими окупантами.

За інформацією журналістів, реконструкція об'єкту "Бочаров ручей" здійснюється в рамках закритого державного оборонного замовлення ФСО, а контракт розрахований на 2023–2027 роки. Вартість робіт не розголошується, але журналісти знайшли оголошення з бюджетами робіт на суми 90, 150, 250, 400 і 500 мільйонів рублів.

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Для будівництва "стратегічного об’єкта" людей шукали через соціальні мережі, а перед допуском до роботи проводили ретельну перевірку кандидатів. Спочатку це мали бути лише громадяни Росії без судимостей, але потім умови пом’якшили і були готові брати громадян Білорусі, Казахстану та Киргизстану. Їм обіцяли відрядну оплату готівкою, безкоштовний спецодяг та інструменти, триразове харчування та проживання в "хостелі з басейном".

У 2026 році характер вакансій змінився: тепер для об’єкта шукали працівників для внутрішніх робіт — монтажу світильників, сантехніки та дверей.

Судячи з супутникових знімків, опублікованих журналістами, нові об’єкти займають помітно більшу площу, ніж колишня резиденція.

Фото: ВВС

"Бочаров ручей" з’явився задовго до Путіна. Державну дачу тут почали облаштовувати ще за радянських часів; згодом нею користувалися Микита Хрущов і Леонід Брежнєв, а після розпаду СРСР — Борис Єльцин і Володимир Путін.

З 2008 року ФСО замовила будівельні роботи в резиденції на суму понад мільярд рублів. У 2011 році там реконструювали "дачу № 1".

У 2014 році проводили капітальний ремонт резиденції, зокрема "головного будинку-2". У 2017 році на її території зводили новий пляжний комплекс вартістю 1,81 млрд рублів.

Останнім часом кремлівський диктатор значно рідше буває на дачі "Бочаров ручей" через страх перед українськими безпілотниками (у 2025 році відвідував резиденцію лише двічі), але попри це будівництво триває. Більше того, у 2026 році ФСО вирішила додатково посилити захист об'єкту "Бочаров ручей" та створити навколо резиденції охоронну зону площею понад три квадратні кілометри.

Нагадаємо, на території будинку відпочинку "Ужин" у Валдаї, де розташована одна з найвідоміших резиденцій кремлівського диктатора Володимира Путіна, знесли одну з будівель.

Також повідомлялося, що Путін переправив дочок і онуків до таємного сховища під охорону ППО.