Снесли и построили новую: журналисты показали резиденцию Путина в Сочи (фото)

В 2024 году на территории резиденции главы Кремля Владимира Путина "Бочаров ручей" снесли ряд зданий, а к осени 2026-го на их месте уже появились новые объекты.

Работы ведутся по гособоронзаказу ФСО с 2025 года, а подрядчиком выступает "Группа компаний Трансстройинвест" (ГК ТСИ), бенефициаром которой считается девелопер Алексей Фоменко из орбиты Аркадия Ротенберга, близкого друга Путина, пишет BBC. Эта компания строила дачи Путина и директора ФСБ Александра Бортникова в Крыму и проводила реконструкцию детского лагеря "Артек".

ТСИ также продолжает работать на оккупированных территориях Украины — например, восстанавливала в Мариуполе старейший кинотеатр "Победа", разрушенный российскими оккупантами.

По информации журналистов, реконструкция "Бочарова ручья" ведется по закрытому гособоронзаказу ФСО, а контракт рассчитан на 2023-2027 годы.Стоимость работ не разглашается, но журналисты нашли объявления с бюджетами работ на суммы 90, 150, 250, 400 и 500 миллионов рублей.

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Для строительства "стратегического объекта" людей искали через соцсети, а перед допуском к работе проводили строгую проверку кандидатов. Сначала это должны быть только граждане России без судимостей, но затем условия смягчили и готовы были брать граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Им обещали сдельную оплату наличными, бесплатную спецодежду и инструменты, трехразовое питание и проживание в "хостеле с бассейном".

В 2026 году характер вакансий изменился: теперь для объекта искали людей на внутренние работы — установку светильников, сантехники и дверей.

Судя по спутниковым снимкам, которые опубликовали журналисты, новые объекты занимают заметно большую площадь, чем прежняя резиденция.

Фото: ВВС

"Бочаров ручей" появился задолго до Путина. Государственную дачу здесь начали создавать еще в советское время; позднее ею пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев, а после распада СССР — Борис Ельцин и Владимир Путин.

С 2008 года ФСО заказала строительные работы в резиденции более чем на миллиард рублей. В 2011 году там реконструировали "дачу номер 1".

В 2014 году проводили капремонт резиденции, в том числе "главного дома-2". В 2017 году на ее территории строили новый пляжный комплекс стоимостью 1,81 млрд рублей.

В последнее время кремлевский диктатор значительно реже бывает в "Бочаровом ручье" из-за страха перед украинскими беспилотниками (в 2025 году посещал резиденцию всего два раза), но несмотря на это, стройка продолжается. Более того, в 2026 году ФСО решила дополнительно усилить защиту "Бочарова ручья" и создать вокруг резиденции охранную зону площадью более трех квадратных километров.

Напомним, на территории дома отдыха "Ужин" на Валдае, где расположена одна из самых знаменитых резиденций кремлевского диктатора Владимира Путина, снесли одно из зданий.

Также сообщалось, что Путин перевез дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.