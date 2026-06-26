Чего боится диктатор: на даче Путина на Валдае снесли крупное здание, — "КіберБорошно"

На территории дома отдыха "Ужин" на Валдае, гда расположена одна из самых знаменитых резиденций кремлевского диктатора Владимира Путина, снесли одно из зданий.

Спутниковые снимки "до" и "после" опубликовал OSINT-проект "КіберБорошно".

Аналитики предполагают, что здание могли снести из-за риска ударов украинских беспилотников, чтобы избечать политического унижения кремлевского диктатора в случае успешного поражения объекта.

Фото: Telegram / КіберБорошно

Официального подтверждения этой информации пока что нигде нет.

Тем временем Telegram-канал "Агентство.Новости" сообщает, что сегодня перекрыли 90 км трассы М-11 в Тверской области, которая ведет к резиденции Путина.

Это зафиксировано и на картах Google.

Фото: Агентство. Новости

По информации журналистов, движение по платной трассе приостановлено в обе стороны. Как пишет паблик "Осторожно, новости", в районе села Коломно в Тверской области возник затор, однако сотрудники ДПС не объясняют причину перекрытия.

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Согласно данным Google, движение перекрыто до 17:00.

Что известно о даче Путина на Валдае

"Ужин" — это официальное название одной из самых известных и роскошных резиденций Владимира Путина, расположенной в Новгородской области на Валдае (в 20 км от города Валдай). Официально комплекс называется "Долгие Бороды".

Главный дом представляет собой 4-этажный особняк площадью около 3500 кв. м, писали расследователи ФБК в 2021 году. На территории также есть китайский павильон, бани, рестораны и другие постройки.

Путин отрицал, что эта дача является его собственностью. Она якобы оформлена на фирму "Бином", которую связывают с предпринимателем Юрием Ковальчуком, ближайшим другом главы Кремля.

В декабре 2025 года сообщалось о масштабной атаке украинских беспилотников в районе Валдая, после чего представители МИД РФ заявляли о попытках ударов по резиденции. В этот же день Дональд Трамп подтвердил, что Путин пожаловался ему на атаку беспилотников по своей резиденции.

Местные жители эту информацию опровергали.

В начале июня стало известно о появлении сетей над парковками фур в Валдайском районе Новгородской области. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев предположил, что они нужны для предотвращения повтора операции "Паутина".

Напомним, аналитики показали, как защищают резиденцию Путина от дронов.

Также сообщалось, что Путин перевез дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.