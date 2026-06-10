Возле резиденции Путина установили противодроновые сетки: что напугало Кремль

В Валдайском районе Новгородской области РФ над парковками для грузовиков установили противодроновые сетки. Они появились на трассе примерно в 9 километрах от официальной резиденции Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщило издание "Агентство" со ссылкой на фотографии, опубликованные журналистом Олегом Кашиным.

По словам журналиста, снимки прислали его читатели. Анализ фотографий показал, что их сделали на трассе М-10 вблизи города Валдай.

По данным "Агентства", на панорамах "Яндекс.Карт" и спутниковых снимках Google Maps за 2025 год таких сеток в этом месте не было. Источники журналиста утверждают, что конструкции появились после украинской операции "Паутина".

Военный аналитик Кирилл Михайлов пояснил, что подобные сетки используют в зоне боевых действий для защиты транспорта от боеприпасов, которые сбрасывают беспилотники, а также от FPV-дронов.

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Представитель исследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT), который общался анонимно, добавил, что такие конструкции могут защитить от небольших квадрокоптеров и малых беспилотников самолетного типа, но не от крупных ударных дронов.

Основатель CIT Руслан Левиев предположил, что сетки установили не для защиты грузовиков, а наоборот — для защиты от них. По его словам, во время операции "Паутина" дроны были спрятаны в грузовиках и вылетали из них по прибытии в определенные точки.

"Эти сетки над парковками грузовиков нужны как раз для того, чтобы, если приедет такая фура, ее дроны не смогли куда-то улететь — им будет мешать сетка над грузовиком", — заявил Левиев.

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела операцию "Паутина", во время которой дроны, спрятанные в грузовиках с модульными домами, атаковали российские военные аэродромы. По данным украинской спецслужбы, тогда был поражен 41 самолет, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

12 декабря 2025 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!", посвященную спецоперации СБУ "Паутина". На аверсе монеты изображен стилизованный Троянский конь с силуэтом грузовика, а на реверсе — дрон, паутина и самолет, который стал одной из целей операции.