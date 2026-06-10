Біля резиденції Путіна встановили протидронові сітки: що налякало Кремль

У Валдайському районі Новгородської області РФ над парковками для вантажівок встановили протидронові сітки. Вони з’явилися на трасі приблизно за 9 кілометрів від офіційної резиденції Володимира Путіна на Валдаї.

Про це повідомило видання “Агентство” з посиланням на фотографії, опубліковані журналістом Олегом Кашиним.

За словами журналіста, знімки надіслали його читачі. Аналіз фотографій показав, що їх зробили на трасі М-10 поблизу міста Валдай.

За даними “Агентства”, на панорамах “Яндекс.Карт” і супутникових знімках Google Maps за 2025 рік таких сіток у цьому місці не було. Джерела журналіста стверджують, що конструкції з’явилися після української операції “Павутина”.

Військовий аналітик Кирило Михайлов пояснив, що подібні сітки використовують у зоні бойових дій для захисту транспорту від боєприпасів, які скидають безпілотники, а також від FPV-дронів.

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Представник дослідницького проєкту Conflict Intelligence Team (CIT), який спілкувався анонімно, додав, що такі конструкції можуть захистити від невеликих квадрокоптерів і малих безпілотників літакового типу, але не від великих ударних дронів.

Засновник CIT Руслан Левієв припустив, що сітки встановили не для захисту вантажівок, а навпаки — для захисту від них. За його словами, під час операції “Павутина” дрони були заховані у вантажівках і вилітали з них після прибуття до визначених точок.

“Ці сітки над парковками вантажівок потрібні якраз для того, щоб, якщо приїде така фура, її дрони не змогли кудись полетіти — їм заважатиме сітка над вантажівкою”, — заявив Левієв.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела операцію “Павутина”, під час якої дрони, заховані у вантажівках з модульними будинками, атакували російські військові аеродроми. За даними української спецслужби, тоді було уражено 41 літак, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

12 грудня 2025 року Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету “Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!”, присвячену спецоперації СБУ “Павутина”. На аверсі монети зображено стилізованого Троянського коня із силуетом вантажівки, а на реверсі — дрон, павутину та літак, що став однією з цілей операції.