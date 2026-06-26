Чого боїться диктатор: на дачі Путіна у Валдаї знесли велику будівлю, — "КіберБорошно"

На території будинку відпочинку "Ужин" у Валдаї, де розташована одна з найвідоміших резиденцій кремлівського диктатора Володимира Путіна, знесли одну з будівель.

Супутникові знімки "до" та "після" опублікував OSINT-проект "КіберБорошно".

Аналітики припускають, що будівлю могли знести через ризик ударів українських безпілотників, аби уникнути політичного приниження кремлівського диктатора у разі успішного знищення об’єкта.

Фото: Telegram / КіберБорошно

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що ніде немає.

Тим часом Telegram-канал "Агентство.Новости" повідомляє, що сьогодні перекрили 90 км траси М-11 у Тверській області, яка веде до резиденції Путіна. Це також відображено на картах Google.

Фото: Агентство. Новости

За інформацією журналістів, рух платною трасою призупинено в обох напрямках. Як повідомляє паблік "Осторожно, новости", в районі села Коломно у Тверській області утворився затор, проте співробітники ДПС не пояснюють причину перекриття.

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Згідно з даними Google, рух перекрито до 17:00.

Що відомо про дачу Путіна у Валдаї

"Ужин" — це офіційна назва однієї з найвідоміших і найрозкішніших резиденцій Володимира Путіна, розташованої в Новгородській області на Валдаї (за 20 км від міста Валдай). Офіційна назва комплексу — "Довгі Бороди".

Головний будинок — це 4-поверховий особняк площею близько 3500 кв. м, як повідомляли журналісти-розслідувачі ФБК у 2021 році. На території також є китайський павільйон, лазні, ресторани та інші споруди.

Путін заперечував, що ця дача є його власністю. Вона нібито оформлена на фірму "Біном", яку пов’язують із підприємцем Юрієм Ковальчуком, найближчим другом глави Кремля.

У грудні 2025 року повідомлялося про масштабну атаку українських безпілотників у районі Валдая, після чого представники МЗС РФ заявляли про спроби нанести удари по резиденції. Того ж дня Дональд Трамп підтвердив, що Путін поскаржився йому на атаку безпілотників на свою резиденцію.

Місцеві жителі спростовували цю інформацію.

На початку червня стало відомо про появу мереж над парковками вантажівок у Валдайському районі Новгородської області. Засновник дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв припустив, що вони потрібні для запобігання повторенню операції "Павутина".

Нагадаємо, аналітики продемонстрували, як захищають резиденцію Путіна від дронів.

Також повідомлялося, що Путін переправив дочок і онуків до секретного сховища під охорону ППО.