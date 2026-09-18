"Узаконенная кража": Путин конфисковал российские активы компаний Auchan, Nestle и Leroy Merlin

Российский диктатор Владимир Путин национализировал российские активы компаний Auchan, Nestle и бывшей сети Leroy Merlin. Активы принудительно переходят под управление малоизвестной фиктивной компании в Москве.

17 сентября Путин подписал указ, согласно которому под управление акционерного общества "Л.Е.В. Менеджмент" переходят российские активы Auchan, Nestle и Leroy Merlin. Об этом сообщило пропагандистское СМИ "Интерфакс".

Кроме того, под управление компании перешли активы FM Logistics, Bati Logistics и ООО "Ле Монлид".

Как свидетельствуют российские реестры, "Л.Е.В. Менеджмент" — малоизвестное акционерное общество, зарегистрированное в октябре 2024 года в Москве. Генеральным директором указан Андрей Краюшкин, никакой информации о владельцах нигде не раскрывается. Информация в открытой отчетности за 2025 год свидетельствует о том, что на тот момент компания не вела активной деятельности.

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Такие действия российского диктатора фактически являются узаконенным способом похищения активов международных компаний в России, которые после начала агрессии продолжали оставаться на российском рынке в течение многих лет.

Ранее российские власти неоднократно угрожали западным странам национализацией активов их компаний на своей территории. Кремль называл такие действия "ответом" на введение антироссийских санкций, а также на замораживание российских активов за рубежом.

Напомним, в конце августа издание The Moscow Times сообщило, что Путин подписал указ об очередном расширении центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО).

Кроме того, Путин подписал три засекреченные указа на фоне визита главы ЦРУ в Москву.