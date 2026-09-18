"Узаконена крадіжка": Путін конфіскував російські активи компаній Auchan, Nestle та Leroy Merlin

Російський диктатор Володимир Путін націоналізував російські активи компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin. Активи примусово переходять під управління маловідомої фіктивної компанії у Москві.

17 вересня Путін підписав указ, відповідно до якого під управління акціонерного товариства "Л.Е.В. Менеджмент" переходять російські активи Auchan, Nestle та Leroy Merlin. Про це повідомило пропагандистське медіа "Інтерфакс".

Також під управління компанії перейшли активи FM Logistics, Bati Logistics та ТОВ "Ле Монлід".

Як свідчать російські реєстри, "Л.Е.В. Менеджмент" — маловідоме акціонарне товариство, зареєстроване у жовтні 2024 року у Москві. Генеральним директором вказано Андрія Краюшкіна, жодної інформації про власників ніде не розкривається. Інформація у відкритій звітності за 2025 рік свідчить про те, що на той момент активної діяльності компанії не вела.

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Такі дії російського диктатора є фактично узаконеним способом викрасти активи міжнародних компаній у Росії, які після початку агресії продовжували залишатися упродовж багатьох років на російському ринку.

Раніше російська влада неодноразово погрожувала західним країнам націоналізацією активів їхніх компаній на своїй території. Кремль такі дії називав "відповіддю" на запровадження антиросійських санкцій, а також замороження російських активів за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці серпня видання The Moscow Times повідомило, що Путін підписав указ про чергове розширення центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО).

Також Путін підписав три засекречені укази на тлі візиту глави ЦРУ до Москви.