Путін учетверте з 2022 року збільшив чисельність своєї охорони

Володимир Путін підписав указ про чергове розширення центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО). Відтепер максимальна чисельність співробітників центрального апарату ФСО збільшується з 785 до 812 осіб.

Це вже вчетверте, коли російський диктатор збільшує кількість своїх охоронців з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє видання The Moscow Times.

Попереднє збільшення було затверджено 1 січня 2025 року (до 785 осіб), а до цього штат збільшували 1 січня 2024 року (до 775) та наприкінці 2022 року (з 725 до 760). До війни центральний апарат ФСО не розширювався майже 13 років.

Кількість охоронців Путіна зростала з 2022 року Фото: РИА Новости

Федеральна служба охорони — це закрита силова структура, яка відповідає за безпеку найвищих посадових осіб держави: президента, прем’єр-міністра, спікерів палат парламенту, голів судів вищої юрисдикції та генерального прокурора.

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До її складу входить підрозділ особистої охорони Володимира Путіна, який супроводжує його під час поїздок, охороняє резиденції та об’єкти. Крім того, ФСО займається спецзв’язком та моніторингом громадської думки.

Після початку повномасштабної війни роль ФСО значно зросла, і вона перетворилася на самостійний центр впливу завдяки постійному доступу до Путіна та інформації про вищих чиновників. Керує ФСО 61-річний Дмитро Кочнєв, призначений у 2016 році. У 2021 році Кочнєву було присвоєно звання генерала армії — найвище військове звання в Росії (не враховуючи маршала).

Раніше повідомлялося, що в останні місяці ФСО різко посилила заходи безпеки навколо Путіна. У Кремлі побоюються, що Путіна можуть спробувати ліквідувати за допомогою безпілотників або під час спроби державного перевороту.

За словами інсайдерів, побоювання посилилися після того, як американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У результаті Путін скоротив кількість візитів, по Росії їздить лише в віддалені регіони, куди українські дрони не долітають, а перевірки людей, які з ним зустрічаються, стали суворішими.

Так, під час офіційної поїздки до Казахстану наприкінці травня кортеж супроводжували броньований автомобіль із кулеметною установкою на даху, машина з системою радіоелектронної боротьби та вертоліт. Путін і його сім'я майже перестали з'являтися в резиденціях у Москві та на Валдаї, воліючи тижнями перебувати в бункерах, зокрема в Краснодарському краї.

Нагадаємо, Путін вважає, що завершення війни без захоплення, принаймні, усього Донбасу може поставити під загрозу його життя. За даними джерел, наближених до Кремля, він зробив ставку на подальшу ескалацію і скаржився своїм наближеним, що, в іншому випадку, його "повісять".

Раніше стало відомо, що російський диктатор перестав їздити до Сочі, куди раніше регулярно навідувався. Причиною стали постійні атаки дронів.