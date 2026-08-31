Путин в четвертый раз с 2022 года увеличил штат своей охраны

Владимир Путин подписал указ об очередном расширении центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь предельная численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличивается с 785 до 812 человек.

Это уже четвертый раз, когда российский диктатор увеличивает количество своих охранников с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщает издание The Moscow Times.

Предыдущее повышение было утверждено 1 января 2025 года (до 785 человек), а до этого штат расширяли 1 января 2024 года (до 775) и в конце 2022 года (с 725 до 760). До войны центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.

Количество охранников Путина росло с 2022 года Фото: РИА Новости

Федеральная служба охраны — это закрытая силовая структура, отвечающая за безопасность первых лиц государства: президента, премьер-министра, спикеров палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора.

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В ее структуру входит подразделение личной охраны Владимира Путина, которое сопровождает его в поездках, охраняет резиденции и объекты. Кроме того, ФСО занимается спецсвязью и мониторингом общественного мнения.

После начала полномасштабной войны роль ФСО значительно выросла, и превратилась в самостоятельный центр влияния благодаря постоянному доступу к Путину и информации о высших чиновниках. Управляет ФСО 61-летний Дмитрий Кочнев, назначенный в 2016 году. В 2021 году Кочневу было присвоено звание генерала армии — высшее воинское звание в России (не считая маршала).

Ранее сообщалось, что в последние месяцы ФСО резко усилила меры безопасности вокруг Путина. В Кремле опасаются, что Путина могут попытаться ликвидировать с помощью беспилотников, или в ходе попытки госпереворота.

Страхи усилились после захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказывали инсайдеры. В итоге Путин сократил число визитов, по России ездить только в дальние регионы, куда украинские дроны не долетают, а проверки людей, которые с ним встречаются, стали жестче.

Так, во время официальной поездки в Казахстан в конце мая кортеж сопровождали бронированный автомобиль с пулеметной установкой на крыше, машина с системой радиоэлектронной борьбы и вертолет. Путин и его семья почти перестали появляться в резиденциях в Москве и на Валдае, предпочитая неделями находиться в бункерах, в том числе в Краснодарском крае.

Напомним, Путин считает, что завершение войны без захвата, по крайней мере, всего Донбасса может поставить под угрозу его жизнь. По данным источников, близких к Кремлю, он сделал ставку на дальнейшую эскалацию и жаловался своим приближенным, что, в противном случае, его "повесят".

Ранее стало известно, что российский диктатор перестал ездить в Сочи, где ранее бывал регулярно. Причиной стали постоянные атаки дронов.