Атаки украинских дронов не только сорвали планы на отпуск у обычных россиян, но и напугали российского диктатора, который теперь не ездит в Сочи.

Из-за разливов нефти количество отдыхающих на российских курортах сократилось на 10,8 % по сравнению с прошлым годом, сообщает Financial Times.

Как атаки дронов повлияли на курортный сезон в РФ

Сирены, взрывы, пожары, нефтяные пятна на воде и очереди на заправках сорвали планы россиян на отдых.

Кроме того, в аэропорту Сочи количество бронирований билетов сократилось на 40 %, а некоторые отели отмечают снижение числа гостей до 20 %.

Даже сам Путин из-за ситуации с безопасностью перестал ездить на свой любимый курорт. Если в 2021 году он приезжал в Сочи 24 раза, то в 2024–2025 годах появлялся там лишь два раза, подсчитали СМИ.

"Когда я вечером выхожу на набережную, чувствую этот странный диссонанс — музыка, танцы… Но люди так устали жить в этом ужасном кошмаре, что им просто всё равно. Они просто хотят сменить обстановку", — рассказала владелица дома для туристов в Кабардинке.

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Но, несмотря на все риски, россияне едут на море, большинство пляжей и кафе по-прежнему переполнены.

Главная причина — отсутствие альтернатив для большинства граждан РФ. В частности, издание приводит шокирующую статистику, доказывающую, что большинство россиян живут в глубокой изоляции, а именно:

более 65 % россиян никогда не бывали за границей, а 30 % не выезжали за пределы своего региона;

из-за санкций, отмены рейсов и ограничений с банковскими картами более 80% поездок осуществляются только по России;

работникам предприятий военно-промышленного комплекса запрещено выезжать из страны.

"Сирены почти не включались, а теперь они звучат несколько раз в день", — рассказал об этом туристическом сезоне капитан туристической лодки из Архипо-Осиповки.

Именно эти факторы влияют на внешний вид и психологическое состояние российского диктатора Владимира Путина, который в последнее время редко появляется на публике, а если и появляется, то все отмечают его изможденный вид.

В частности, новые фотографии из Кремля продемонстрировали плохое состояние российского диктатора. На кадрах, которые, очевидно, редактируются перед публикацией, Путин на рабочем совещании всё равно выглядит бледным и измождённым.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время визита в Новосибирск остановил кортеж и вышел к толпе детей, стоявшей на тротуаре. Рядом с местом, где остановилась его машина, расположена заправка сети Teboil, на которой было выключено табло.