Бледный и изможденный: новые фото Путина вызвали волну слухов о его здоровье

Новые фотографии из Кремля продемонстрировали плохое самочувствие российского диктатора. На кадрах, которые, очевидно, редактируются перед публикацией, Путин на рабочем совещании всё равно выглядит бледным и измождённым.

В свою очередь доктор Джулиан Воллер считает, что Россия столкнётся с полным государственным хаосом после смерти Путина, ведь в Кремле нет плана преемственности, пишет издание Daily Star.

Фотографии 73-летнего диктатора Владимира Путина, бледного и изможденного, вновь вызвали новые вопросы относительно его здоровья. Кремлевская верхушка уже не впервые сталкивается с вопросом о том, что произойдет после его смерти.

Новые кадры с Путиным заставили заговорить о будущем Кремля Фото: Скриншот

В статье для журнала по внешней политике Foreign Affairs доктор Джулиан Г. Валлер, научный сотрудник Центра военно-морского анализа, предупреждает, что Россию преследует неопределенность, поскольку у режима нет плана на будущее.

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В своей оценке доктор Воллер подчеркивает, что Путин создал систему, которая отказывается готовиться к неизбежному, оставляя страну совершенно неподготовленной.

Путин выглядит больным Фото: Скриншот

"Путин в конечном итоге покинет свой пост — будь то вследствие смерти или болезни, либо — вопреки всем очевидным версиям — уйдет в отставку. Но что произойдет после этого, непонятно. Это может быть хаотичная борьба за власть среди кремлевских элит, которым было отказано в самых высоких политических постах, или продолжение упадка под руководством геронтократии, которая сейчас управляет страной вместе с российским диктатором", — пишет доктор Воллер.

Напомним, что в России прибегли к новым методам, чтобы улучшить имидж российского диктатора среди россиян. В частности, то, как дети встречали Путина, неприятно поразило многих пользователей соцсети.

Кроме того, российские журналисты опубликовали подробное расследование о том, как после начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин покидает свои охраняемые резиденции. Каждый его визит куда-либо организован так, словно это военная операция стоимостью в сотни тысяч долларов.