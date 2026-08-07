Блідий та виснажений: нові фото Путіна викликали хвилю чуток про його здоров'я

Нові фотографії з Кремля показали хворий стан російського диктатора. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.

Натомість доктор Джуліан Воллер вважає, що Росія зіткнеться з повним державним хаосом після смерті Путіна, адже у Кремлі немає плану спадкоємства, пише видання Daily Star.

Фотографії 73-річного диктатора Володимира Путіна, блідого та виснаженого, знову викликали нові питання щодо його здоров'я. Кремлівська верхівка вже не вперше стикається з питанням, що станеться після його смерті.

Нові кадри Путіна змусили заговорити про майбутнє Кремля Фото: Скріншот

У статті для журналу зовнішньої політики Foreign Affairs доктор Джуліан Г. Валлер, науковий співробітник Центру військово-морського аналізу, попереджає, що Росію переслідує невизначеність, оскільки режим не має плану на майбутнє.

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У своїй оцінці доктор Воллер наголошує, що Путін створив систему, яка відмовляється готуватися до неминучого, залишаючи країну абсолютно непідготовленою.

Путін має хворобливий вигляд Фото: Скріншот

"Путін зрештою залишить свою посаду, чи то через смерть або хворобу, чи — всупереч усім очевидним версіям — піде у відставку. Але що станеться потім, незрозуміло. Це може бути хаотична боротьба за владу серед еліт Кремля, яким було відмовлено в найвищих політичних посадах, або продовження занепаду під керівництвом геронтократії, яка зараз керує країною разом з російським диктатором", — пише доктор Воллер.

Нагадаємо, що у Росії вдалися до нових способів, щоб покращити імідж російського диктатора серед росіян. Зокрема, те як діти зустрічали Путіна, неприємно вразило багатьох користувачів соцмережі.

Також російські журналісти опублікували детальне розслідування про те, як після початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін залишає свої захищені резиденції. Кожен візит куди-небудь організовано, наче військову операцію вартістю у сотні тисяч доларів.