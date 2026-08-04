Боїться власної тіні: Путін не виходить із Кремля без вертольота та запасу продуктів, — ЗМІ

Російські журналісти опублікували детальне розслідування про те, як після початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін залишає свої захищені резиденції. Кожен візит куди-небудь організовано, наче військову операцію вартістю у сотні тисяч доларів.

"Для Путіна заздалегідь опечатують готелі, доставляють броньовані лімузини, перевіряють маршрути, привозять власних кухарів, лікарів і навіть масовку. А деякі вимоги настільки незвичайні, що довгий час здавалися легендами", — розповіли журналісти "Навальний LIVE" у випуску, присвяченому "райдеру Путіна".

Путіна супроводжують кулеметники та винищувачі

Найголовніше, що потрібно Путіну під час поїздок, — це безпека. Охорона Путіна забезпечує комфорт першої особи найрізноманітнішими методами. Перед поїздками Федеральна служба охорони заздалегідь відправляє підготовчу групу, яка перевіряє місце проживання та маршрути.

Путін більше не з"являється на публіці, якщо публіку не підібрали заздалегідь Фото: Flickr

Силовики бронюють десятки або навіть сотні готельних номерів для охоронців протоколу та технічного персоналу. Іноді доводиться бронювати номери цілими поверхами. У президентському номері замінюють готельні туалетні приналежності: шампунь, мило, рушник на привезені з Росії. Сам номер попередньо опечатується.

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Один із ліфтів у готелі зарезервовано виключно для самого Путіна та його охорони. А російський диктатор летить одразу кількома літаками: один перевозить кортеж та обладнання, другий — делегацію, третій — самого главу Кремля.

Окремо до країни, яку відвідують, доставляються лімузини "Аурус". Кожен коштує десятки мільйонів рублів і покритий щільним шаром броні. Автомобілі заздалегідь доставляють співробітники спецслужб поїздом або, частіше, вантажним літаком. До російського кордону літак із кортежем супроводжують винищувачі.

Володимир Путін не користується телефоном. Як розповідав колишній офіцер ФСБ, зв’язківець Гліб Каракулов, під час кожного закордонного відрядження Путіна йому везуть спеціальну кабіну для розмов: куб заввишки близько 2,5 м. Усередині розташоване робоче місце та спеціальний телефон, який неможливо прослуховувати.

Журналісти підтвердили, що зараз Путін постійно перебуває в бункерах, тож за кордоном йому теж намагаються забезпечити такий самий рівень захисту.

Репортери зазначають, що останнім часом Путін дедалі частіше користується бронепоїздом, як і його соратник Кім Чен Ин, побоюючись, що його літак збиють.

Путін воліє пересуватися на бронепоїзді з кулеметниками Фото: kremlin.ru

Головна перевага такого поїзда полягає в тому, що його маршрут відстежити складніше, ніж рейс літака. Тому тепер Путін добирається цим поїздом до резиденції в Сочі, до Санкт-Петербурга та до маєтку на Валдаї. Поїзда номер один немає ані в розкладах, ані в системах РЖД. Його вікна завішені, на локомотивах немає номерів та розпізнавальних знаків. Але його періодично бачать на коліях.

З початком повномасштабної війни параноя Путіна посилилася

Оскільки Путіну вже 73 роки, він часто хворіє і страждає на алергію, тому всі приміщення постійно прибирають і провітрюють.

"З роками заходи безпеки Путіна посилюються. Під час війни вона забезпечена на найвищому рівні. Путін просто не поїде туди, де для нього буде хоч якась загроза. У будь-якій поїздці президента беруть участь сотні офіцерів ФСБ, Росгвардії, МВС та інших структур", — зазначають журналісти.

"Аурус" Путіна перевозять за ним на спеціальному літаку Фото: KCNA

Використовується спецтехніка, дублюючі колони машин, паралельний маршрут, додаткові літаки, дублери Путіна, а кортеж для поїздок у регіони супроводжують бойові вертольоти або винищувачі. На його літаку встановлені теплові пастки, а від загроз Путіна захищають ракетні комплекси "Панцир S1", броньовані автомобілі з кулеметниками та машина із засобами глушіння зв’язку.

Оскільки Путін — параноїк, то він бере з собою не лише охорону та машину, а й їжу.

Разом з охороною на місце заздалегідь прибувають російські кухарі, офіціанти та інший персонал. Їжу для Путіна готують із продуктів, привезених із Росії, а за місцевою кухнею стежить служба безпеки.

Путін боїться, що його отруять

Путін боїться, що його отруять, тому йому не можна подавати іноземні молочні продукти та будь-які страви, які заздалегідь не узгоджені з російською стороною. Особисті кухарі супроводжують Путіна у всіх поїздках. Разом із делегацією їздять мобільні лабораторії та експерти, які перевіряють продукти на наявність токсинів та інших небезпечних речовин, перш ніж їжа потрапить до нього на стіл. А всю їжу попередньо куштує хтось із кухарів або штатний офіцер із бойовою підготовкою.

Путін облаштував кілька бункерів і переміщається між ними, імітуючи зміну обстановки Фото: ТАСС

А п’є він лише з спеціальної термочашки настій із сибірських трав. Цю звичку росіянин набув у 2014 році після окупації Криму. Також журналісти зазначають, що літній російський диктатор хоче продовжити собі життя і робить це як науковими, так і варварськими методами: приймає ванни з екстракту оленячих рогів. Також його постійно супроводжує ціла група лікарів, серед яких хірург-онколог Євген Селіванов, який спеціалізується на пухлинах щитовидної залози.

Усі, хто хоче зустрітися з Путіним, повинні кілька тижнів перебувати на карантині та регулярно здавати аналізи.

А сам він намагається буквально не залишати слідів.

"Нам сказали, що Володимир Путін подорожує з особистим туалетом… Це його власна туалетна кабінка, з якою він літає в літаку… Під час закордонних поїздок Володимира Путіна супроводжує спеціальний співробітник Федеральної служби охорони, який відповідає за біоматеріали першої особи. Він збирає продукти життєдіяльності в певні пакети й вивозить до Росії у спеціальній валізці. Співробітників російських посольств змушують про це мовчати", — заявили журналісти.

Раніше за цю "важливу" місію відповідав Ігор Сєчін, який "в нагороду за службу отримав монополію на всю російську нафту". Також у Путіна завжди є певний довірений журналіст, який відповідає за його телевізійний образ. Зараз це Павло Зарубін, який буквально не відходить від Кремля і супроводжує Путіна у всіх закордонних поїздках.

А щоб образ був правильним, масовку навколо Путіна ретельно підбирають. Журналісти й раніше помічали поруч із Путіним одних і тих самих людей у різних образах. Але після початку повномасштабної війни в Україні таких випадків стало помітно більше.

Щоб зустрітися з Путіним особисто, люди проходять карантин

Наприклад, у Сочі, коли Путін "випадково" привітався з перехожим, виявилося, що це Олександр Базарний, співробітник компанії, яка управляє віллами Путіна та Аліни Кабаєвої. А ролі матерів мобілізованих виконували чиновниці та активістки провладних рухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін, побоюючись атак дронів, скасував військово-морські паради та був присутній на чомусь на кшталт ходи десь на околицях Санкт-Петербурга.

Тим часом експерти зазначають, що восени 2026 року на росіян чекає хвиля мобілізації, яка не припинялася з 2022 року, а також введення воєнного стану.