Боится собственной тени: Путин не выходит из Кремля без вертолета и запаса продуктов, — СМИ

Российские журналисты опубликовали подробное расследование, как после начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин покидает свои защищенные резиденции. Каждый визит куда-либо организован, как военная операция стоимостью в сотни тысяч долларов.

"Для Путина заранее опечатывают гостиницы, доставляют бронированные лимузины, проверяют маршруты, привозят собственных поваров, врачей и даже массовку. А некоторые требования настолько необычны, что долгое время казались легендами", — рассказали журналисты "Навальный LIVE" в выпуске, посвященном "райдеру Путина".

Путина сопровождают пулеметчики и истребители

Самое главное, что нужно Путину во время поездок — это безопасность. Путинская охрана обеспечивает комфорт первого лица самыми разными методами. Перед поездками Федеральная служба охраны заранее направляет группу подготовки, которая проверяет место проживания и маршруты.

Путин больше не появляется на публике, если публику не подобрали заранее Фото: Flickr

Силовики бронируют десятки или даже сотни гостиничных номеров для охранников протокола и технического персонала. Иногда бронировать номера приходится целыми этажами. В президентском номере заменяют гостиничные туалетные принадлежности: шампунь, мыло, полотенце на привезенное из России. Сам номер предварительно опечатывается.

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Один из лифтов в гостинице резервируется исключительно для самого Путина и его охраны. А летит российский диктатор сразу несколькими самолетами: один перевозит кортеж и оборудование, второй — делегацию, третий — самого главу Кремля.

Отдельно в страну визита доставляются лимузины "Аурус". Каждый стоит десятки миллионов рублей и покрыт плотным слоем брони. Машины заранее привозят сотрудники спецслужб поездом или чаще грузовым самолетом. До российской границы самолет с кортежем сопровождают истребители.

Владимир Путин не пользуется телефоном. Как рассказывал бывший офицер ФСБ связист Глеб Каракулов, в каждую командировку Путина за границу возят специальную переговорную кабинку: куб высотой около 2,5 м. Внутри находится рабочее место и особый телефон без возможности прослушки.

Журналисты подтвердили, что сейчас Путин постоянно пребывает в бункерах, так что за границей ему тоже стараются обеспечить подобный уровень защиты.

Репортеры отмечают, что в последнее время Путин все чаще пользуется бронепоездом, как его товарищ Ким Чен Ын, опасаясь, что его самолет собьют.

Путин предпочитает передвигаться на бронепоезде с пулеметчиками Фото: kremlin.ru

Главное преимущество такого поезда в том, что его маршрут отследить сложнее, чем полет самолетом. Поэтому теперь Путин добирается на этом составе до резиденции в Сочи, в Санкт-Петербурге и до имения на Валдае. Поезда номер один нет ни в расписаниях, ни в системах РЖД. Его окна занавешены, на локомотивах нет номеров и опознавательных знаков. Но его периодически видят на путях.

С началом полномасштабной войны паранойя Путина возросла

Так как Путину уже 73 года, то он часто болеет и у него аллергия, так что все помещения постоянно убирают и проветривают.

"С годами меры безопасности Путина усиливаются. Во время войны она обеспечена на максимальном уровне. Путин просто не поедет туда, где для него будет хоть какая-то угроза. В любой поездке президента участвуют сотни офицеров ФСБ, Росгвардии, МВД и других структур", — отмечают журналисты.

"Аурус" Путина возят за ним на специальном самолете Фото: KCNA

Используется спецтехника, дублирующие колонны машин, параллельный маршрут, дополнительные самолеты, дублеры Путины, а кортеж для поездок в регионы сопровождают боевые вертолеты или истребители. На его самолете установлены тепловые ловушки, а от угроз Путина защищают ракетные комплексы Панцирь S1, броневики с пулеметчиками и машина со средствами глушения связи.

Так как Путин параноик, то он возит с собой не только охрану и машину, но и еду.

Вместе с охраной на место заранее приезжают российские повара, официанты и другой персонал. Еду для Путина готовят из продуктов, привезенных из России, а за местной кухней следит служба безопасности.

Путин боится, что его отравят

Путин боится, что его отравят, так что ему нельзя подавать иностранные молочные продукты и любые блюда, которые заранее не согласовали с российской стороной. Личные повара сопровождают Путина во всех поездках. Вместе с делегацией ездят мобильные лаборатории и эксперты, которые проверяют продукты на токсины и другие опасные вещества, прежде чем еда попадет к нему на стол. И всю еду предварительно пробует кто-то из поваров, или штатный офицер с боевой подготовкой.

Путин настроил бункеров и передвигается между ними, имитируя смену обстановки Фото: ТАСС

А пьет он только из специально термокружки завар из сибирских трав. Эту привычку россиянин приобрел в 2014 году после оккупации Крыма. Также журналисты отмечают, что пожилой российский диктатор хочет продлить себе жизнь и делает это, как научными, так и варварскими методами: принимает ванны из экстракта оленьих рогов. Также его постоянно сопровождает целая толпа врачей, среди которых хирург-онколог Евгений Селиванов, который специализируется на опухолях щитовидной железы.

Все, кто хочет встретится с Путиным, должны несколько недель отсидеть на карантине и регулярно сдавать анализы.

А сам он старается буквально не оставлять следов.

"Нам сказали, что Владимир Путин путешествует с личным туалетом… Это его собственная личная туалетная кабинка, с которой он летает в самолете… В зарубежных поездках Владимира Путина сопровождает специальный сотрудник Федеральной службы охраны, который отвечает за биоматериалы первого лица. Он собирает продукты жизнедеятельности в некие пакеты и вывозит в Россию в специальном чемоданчике. Сотрудников российских посольств об этом заставляют молчать", — заявили журналисты.

Ранее за эту "важную" миссию отвечал Игорь Сечин, который "в награду за службу получил монополию на всю российскую нефть". Также у Путина всегда есть некий доверенный журналист, который отвечает за его телевизионный образ. Сейчас это Павел Зарубин, который буквально не отходит от Кремля и ездит во все зарубежные поездки.

А чтобы образ был правильным, массовка вокруг Путина тщательно подбирается. Журналисты и раньше замечали рядом с Путиным одних и тех же людей в разных образах. Но после начала полномасштабной войны в Украине таких историй стало заметно больше.

Для личной встречи с Путиным народ проходит карантин

Например в Сочи, когда Путин "случайно" здоровался с прохожим, оказалось, что это Александр Базарный, сотрудник компании, управляющей виллами Путина и Алины Кабаевой. А матерей мобилизованных играли чиновницы и активистки провластных движений.

Напомним, ранее стало известно, что Путин, опасаясь атак дронов, отменил военно-морские парады и присутствовал на подобии шествия где-то на задворках Санкт-Петербурга.

А эксперты тем временем указывают, что осенью 2026 года россиян ждет волна мобилизации, которая не прекращалась с 2022 года, а также введение военного положения.