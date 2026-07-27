Боится, что атаки дронов убьют его: Путин в панике отменил все морские парады, — СМИ

Испуганный российский диктатор Владимир Путин был вынужден вновь отменить свои ежегодные военно-морские парады. А всё из-за страха перед атаками украинских беспилотников.

Таким образом, важное для Путина событие года будет отменено, ведь диктатор опасается, что существует высокий риск его убийства, пишет издание Express.

Путин организовал грандиозный современный парад, приуроченный к Дню военно-морского флота в Санкт-Петербурге, ещё в 2017 году, опираясь на царские традиции имперской России.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и военном порту Кронштадт заменили концертами, музейными программами и памятными церемониями.

Парады, которые обычно проходили в других ключевых военно-морских портах Балтийского, Чёрного и Азовского морей, а также Северного Ледовитого и Тихого океанов, также были отменены. Решение было принято после нанесения украинскими войсками в июне ударов по Кронштадту — военно-морской базе, которая является штаб-квартирой Балтийского флота России и играет ключевую роль в параде.

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Эта и другие атаки сорвали "путинскую версию" Всемирного экономического форума и Санкт-Петербургского международного экономического форума. Ведь Путин не уверен в своей противовоздушной обороне и ежедневно сталкивается с атаками ВСУ на территории России.

Путин не появляется на публике и скрывается в Кремле

В ответ Путин обратился к военным в видеообращении, которое было записано из безопасного места в его кабинете.

"В России, омываемой водами тринадцати морей, Военно-морской флот играет жизненно важную роль в обеспечении обороны и безопасности, а также в защите законных интересов страны в Мировом океане", — сказал он.

Диктатор также пригрозил Западу ядерным ударом.

"Наши военно-морские силы способны эффективно выполнять весь спектр возложенных на них задач. Морской компонент российской ядерной триады укрепляется. Серийное строительство боевых кораблей и специальных судов продолжается", — добавил он. "Улучшается снабжение современным вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и авиационных подразделений", — предупредил он.

Также известно, что главный парад РФ был сокращён в 2024 году, однако в нём по-прежнему принимали участие 200 кораблей и других судов, а также 15 000 военнослужащих. В прошлом 2025 году его также отменили из "соображений безопасности".

В мае Путин провёл свой очередной крупный ежегодный военный парад , приуроченный к Дню Победы , на Красной площади в Москве, но только после того, как Украина согласилась не нападать на неё.

"Как вы можете себе представить, сейчас не подходящее время", — сообщил СМИ источник в ВМС.

Напомним, что Путин вышел из бункера и появился на публике в странном виде. Подавленный и параноидальный российский диктатор Путин, скрывающийся в Кремле, параллельно планирует массовый призыв в армию в размере 500 000 человек.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин уже неделю не выходил из Кремля. Даже кремлевские чиновники раскрывают очень мало подробностей о каких-либо встречах, которые он проводил за укреплёнными стенами.