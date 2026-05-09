Парад "Победы" на Красной площади в Москве стал одним из самых коротких в истории. Вся церемония продолжалась 45 минут и впервые за долгое время прошла без военной техники.

Парад 9 мая 2026 года оказался вдвое короче прошлогоднего торжества, которое длилось около 1,5 часов. На это обратило внимание российское издание The Moscow Times.

Отмечается, что в 2022 году парад проводили 60 минут, в 2023 году парад длился 47 минут, а в 2024 году на его проведение ушло 50 минут.

Обычно почти все шествия на Красной площади, начиная с 2010 года, длились не менее часа, исключением стал парад в 2017-ом, который сократили из-за неблагоприятной погоды до 50 минут.

Журналисты издания подчеркивают, что впервые за 19 лет парад в Москве провели без военной техники. Танки и ракетные установки заменили марширующими колоннами.

При этом, по Красной площади отдельной колонной прошли военные из Северной Кореи, участвовавшие в боях против ВСУ в Курской области России.

При этом, в своей приветственной речи глава Кремля Владимир Путин заявил, что советский народ разгромил нацизм и этот подвиг вдохновляет воинов, которые сейчас противостоят "агрессивной силе", которую поддерживает блок НАТО.

Напомним, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о краткосрочном прекращении огня между Украиной и Россией. По его словам, режим тишины должен длиться три дня.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что стороны согласовали режим тишины на 9, 10 и 11 мая, издав указ, разрешающий Москве провести военный парад 9 мая.