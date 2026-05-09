45-хвилинний парад у Москві: без танків і ракет, але з військовими КНДР

Парад "Перемоги" на Красній площі в Москві став одним із найкоротших в історії. Уся церемонія тривала 45 хвилин і вперше за довгий час пройшла без військової техніки.

Парад 9 травня 2026 року виявився вдвічі коротшим за торішнє урочистості, яке тривало близько 1,5 години. На це звернуло увагу російське видання The Moscow Times.

Зазначається, що у 2022 році парад проводили 60 хвилин, у 2023 році парад тривав 47 хвилин, а у 2024 році на його проведення пішло 50 хвилин.

Зазвичай майже всі ходи на Красній площі, починаючи з 2010 року, тривали щонайменше годину, винятком став парад у 2017-му, який скоротили через несприятливу погоду до 50 хвилин.

Журналісти видання підкреслюють, що вперше за 19 років парад у Москві провели без військової техніки. Танки і ракетні установки замінили маршируючими колонами.

При цьому Красною площею окремою колоною пройшли військові з Північної Кореї, які брали участь у боях проти ЗСУ в Курській області Росії.

При цьому, у своїй вітальній промові глава Кремля Володимир Путін заявив, що радянський народ розгромив нацизм і цей подвиг надихає воїнів, які зараз протистоять "агресивній силі", яку підтримує блок НАТО.

Нагадаємо, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про короткострокове припинення вогню між Україною і Росією. За його словами, режим тиші має тривати три дні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сторони погодили режим тиші на 9, 10 і 11 травня, видавши указ, який дозволяє Москві провести військовий парад 9 травня.