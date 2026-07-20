Очень высокий риск убийства: Путин уже неделю не выходит из своего бункера, — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин уже неделю не выходил из Кремля. Даже кремлевские чиновники раскрывают очень мало подробностей о каких-либо встречах, которые он проводил за укрепленными стенами.

Поэтому лидер РФ вновь прячется за хорошо укрепленными стенами Кремля, ведь у него снова возникли опасения, что его могут убить. Глубоко укоренившаяся паранойя удерживает Путина в его цитадели, пишет Daily Star.

Согласно сообщениям, российский диктатор как минимум неделю отказывался выходить за пределы безопасного места, погружаясь во всё большую изоляцию и почти полностью полагаясь на тщательно проверенный ближний круг для личного общения.

Несмотря на отказ покинуть безопасный комплекс, официальные графики Путина свидетельствуют о ряде встреч на высоком уровне, которые проходили полностью за закрытыми дверями в кремлевских коридорах.

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Владимир Путин во время встречи Фото: Скриншот

В течение последних семи дней передвижения Путина были строго ограничены просторами официальных приемных, где он принимал ключевых российских деятелей и иностранных союзников.

Путин и министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи Фото: Скриншот

Среди тех, кому был предоставлен редкий доступ, был министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, которого сфотографировали, когда он пожимал руку Путину, прежде чем сесть за переговоры за большой белый овальный конференц-стол вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, что российского диктатора Владимира Путина сфотографировали, когда он осматривал массивное оружие — с довольно странным выражением лица. Стареющего президента РФ заметили на форуме "Все для победы!", организованном кремлевским движением "Народный фронт России". Многие снимки с его нового появления на публике имеют несколько странный оттенок.

Также мрачный и сбитый с толку глава Кремля Владимир Путин протиснулся в туннель камуфлированного бункера для очередного отчета об "успехах" на передовой, чтобы похвастаться военными достижениями после того, как удары украинских беспилотников нанесли ущерб российским НПЗ.