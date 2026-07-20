Дуже високий ризик вбивства: Путін уже тиждень не залишає свій бункер, — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін не покидав Кремль уже тиждень. Навіть кремлівські чиновники розголошують дуже мало подробиць про будь-які зустрічі, які він мав всередині укріплених стін.

Тож лідер РФ знову ховається за добре укріпленими стінами Кремля, адже знову має побоювання щодо вбивства. Глибоко вкорінена параноя тримають Путіна в його цитаделі, пише Daily Star.

Згідно з повідомленнями, російський диктатор щонайменше тиждень відмовлявся виходити за межі безпечного місця, відходячи у все більшу ізоляцію та майже повністю покладаючись на ретельно перевірене внутрішнє коло для особистого спілкування.

Незважаючи на відмову залишати безпечний комплекс, офіційні розклади Путіна свідчать про низку зустрічей на високому рівні, що проводилися повністю за зачиненими дверима всередині кремлівських коридорів.

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Володимир Путін під час зустрічі Фото: Скріншот

Протягом останніх семи днів фізичні пересування Путіна були суворо обмежені глибокими приміщеннями офіційних приймалень, де він приймав ключових російських діячів та іноземних союзників.

Путін та міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі Фото: Скріншот

Серед тих, кому було надано рідкісний доступ, був міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі, якого сфотографували, коли він потискав руку Путіну, перш ніж сісти для переговорів за великий білий овальний стіл для конференцій разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що російського диктатора Володимира Путіна сфотографували, коли він оглядав масивну зброю – з досить дивним виразом обличчя. Старіючого президента РФ помітили на форумі "Все для перемоги!", організованому кремлівським рухом "Народний фронт Росії". Багато знімків з його нового виходу у світ мають дещо дивний відтінок.

Також похмурий, збентежений очільник Кремля Володимир Путін протиснувся в тунель камуфляжного бункера для чергового звіту щодо "успіхів" на передовій, щоб похвалитися військовими здобутками після того, як удари українських безпілотників завдали шкоди російським НПЗ.