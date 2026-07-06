Змарнілий та похмурий: Путін у формі з'явився в дивному камуфляжному тунелі, — ЗМІ (фото)

Похмурий, збентежений очільник Кремля Володимир Путін протиснувся в тунель камуфляжного бункера для чергового звіту щодо "успіхів" на передовій, щоб похвалитися військовими здобутками після того, як удари українських безпілотників завдали шкоди російським НПЗ.

Російський диктатор Путін виглядав абсолютно спантеличеним, коли, вийшов у світ для чергового піар-ходу. Російський президент проміняв свої офіційні костюми на завелику зелену військову форму, пише Daily Star.

Нова фотосесія мала неприємний ефект, адже Путін виглядав вкрай нещасним, поки він пересувався тісним командним пунктом у камуфляжі. Постановочна поїздка до передового командного пункту Об'єднаного угруповання сил Росії явно мала на меті продемонструвати силу.

"Знімки з дивного візиту показують, що російський лідер виглядає неймовірно пригніченим і дезорієнтованим, визираючи з чогось схожого на підземний тунель. Натомість, кислий Путін виглядав так, ніби хотів би бути деінде, поки начальник Генерального штабу Валерій Герасимов намагався підбадьорити його розповідями про перемоги на полі бою", — відзначає видання.

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Володимир Путін Фото: Скріншот

Раптова поява Путіна на передовій відбулася на фоні відчайдушної спроби Москви спростувати заяви про те, що армія РФ дає збій після хвилі успішних ударів українських безпілотників, які спричинили гостру нестачу палива по всій Росії.

Стоячи у військовій формі, Путін спробував розповісти про захоплення Костянтинівки, виголосивши довгу та нескладну промову.

Володимир Путін Фото: Скріншот

"Збройні сили Росії продовжують твердо утримувати стратегічну ініціативу в зоні спеціальних військових операцій, і звільнення Костянтинівки має важливе стратегічне значення", — сказав він.

Також він вкотре пригрозив новим ударами по Україні, якщо Київ продовжуватиме завдавати ударів у відповідь по російській території.

"Щодо створення зони безпеки, я хотів би ще раз наголосити, що це також є важливим компонентом досягнення наших загальних цілей. З’єднання та частини угруповання військ "Північ" успішно виконують це завдання та продовжують відтісняти ворожі сили все далі від кордону Росії", — сказав диктатор.

Фокус писав, що нещодавно Володимир Путін вкотре повторив кремлівські наративи про нібито "обстріли Донбасу" з боку України та заявив, що не має наміру завершувати війну, доки Росія не досягне всіх поставлених цілей.

Також очільник Кремля витрачає тисячі на косметичні процедури, щоб змінити своє обличчя та виглядати молодшим, сильнішим. Він навіть звертається до експертів-естетистів для покращення своєї зовнішності та, можливо, використовує засоби для корекції фігури на тлі чуток про погіршення його здоров'я,