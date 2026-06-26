Хоче виглядати сильнішим: Путін витрачає статки на косметичні операції на обличчі

Президент Росії використовує ін'єкції для шкіри у відчайдушній спробі спростувати чутки про погіршення його здоров'я.

Очільник Кремля витрачає тисячі на косметичні процедури, щоб змінити своє обличчя та виглядати молодшим, сильнішим. Він навіть звертається до експертів-естетистів для покращення своєї зовнішності та, можливо, використовує засоби для корекції фігури на тлі чуток про погіршення його здоров'я, пише Daily Star.

Експерти кажуть, що, на їхню думку, 73-річний чоловік використовує ін'єкції для покращення стану шкіри та заповнення обвислих ділянок у міру старіння.

Хірург-косметолог доктор Дженніфер Оуенс сказала, що обличчя Путіна має явні ознаки косметичних втручань, багато ділянок його обличчя виглядають повнішими та гладкішими.

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"Найбільш очевидна видима ознака — це зона під очима. На попередніх знімках у нього, здавалося, були більш виражені мішки під очима, і такий ступінь покращення навряд чи відбудеться природним шляхом з віком. Його скроні, щоки та лінія щелепи також виглядають повнішими та гладкішими, незважаючи на те, що ці ділянки зазвичай втрачають об’єм з віком", — сказала вона.

Володимир Путін вдався косметичних втручань Фото: Скріншот

Доктор Оуенс розповіла виданню The Sun, що, на її думку, він переніс поєднання "хірургічних та нехірургічних естетичних процедур".

"Це може включати нижню блефаропластику для усунення мішків під очима та міорелаксанти для всього обличчя (також відомі як ботокс) для пом’якшення динамічних зморшок, зберігаючи при цьому рухливість та полегшуючи стягування нижньої частини обличчя. Я також думаю, що йому кололи біостимулятори, такі як Sculptra, стратегічно навколо скронь, щік та лінії щелепи, щоб відновити структуру та підтримувати повноту обличчя", — сказала вона.

Біостимулятори – це ін'єкції, які запускають природне вироблення організмом колагену та еластину. Але вони потребують часу для дії, на відміну від філерів, які автоматично заповнюють порожнечі, утворені зморшками та обвисанням шкіри.

Але вона вважає, що у нього був філер у нижній частині обличчя, включаючи підборіддя. На відміну від традиційних філерів, які миттєво додають об'єму, біостимулятори відновлюють структуру шкіри протягом кількох місяців для більш пружної та

"Це мало б сенс для людини, яка виконує таку публічну роль, завдяки мінімальному часу відновлення та ледь помітним, прогресивним результатам, які можуть запропонувати ін’єкції", — вважає вона.

Нещодавно Путіна помітили з опухлим обличчям під час параду на Красній площі в Москві.

Український політик Антон Геращенко висміяв у соціальних мережах Путіна.

"Обличчя "переможця" та лідера "наддержави. Здається, санкції дійшли навіть до ботоксу Путіна", — сказав він.

Доктор Оуенс сказав, що корекції, які проводить Путін тут і там, можуть коштувати йому тисячі фунтів, причому можливі ін'єкції ботоксу та філерів для підборіддя коштуватимуть близько 1200 фунтів стерлінгів кожна, тоді як біостимулятори коштуватимуть 800 фунтів стерлінгів за флакон, часто вимагаючи "кількох флаконів або сеансів".

Володимир Путін Фото: Скріншот

Російський журнал "Нью Таймс" навіть опублікував статтю під назвою "Що сталося з обличчям Путіна?".

Журналісти поговорили з чотирма пластичними хірургами, які погодилися, що російський лідер, ймовірно, зробив якусь косметичну операцію, заявивши, що він, ймовірно, зробив ботокс, підтяжку нижніх повік та ін'єкцію філера у щоки.

Ці повідомленні з'являються на тлі чуток про його здоров'я, а місцеві ЗМІ стверджують, що Путін тепер ніколи не подорожує без провідного хірурга, що спеціалізується на раку щитовидної залози.

Провідний московський онколог, доктор Євген Селіванов, літав разом з Путіним у десятки поїздок.

Фахівець зі щитовидної залози є одним із армії з приблизно 13 медиків, які супроводжують російського лідера, куди б він не йшов.

Нагадаємо, що на території будинку відпочинку "Ужин" у Валдаї, де розташована одна з найвідоміших резиденцій кремлівського диктатора Володимира Путіна, знесли одну з будівель.

Також повідомлялося, що Путін переправив дочок і онуків до секретного сховища під охорону ППО.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.