Хочет выглядеть сильнее: Путин тратит целое состояние на косметические операции на лице

Президент России прибегает к инъекциям для кожи в отчаянной попытке опровергнуть слухи об ухудшении его здоровья.

Глава Кремля тратит тысячи на косметические процедуры, чтобы изменить своё лицо и выглядеть моложе и сильнее. Он даже обращается к экспертам-эстетистам для улучшения своей внешности и, возможно, использует средства для коррекции фигуры на фоне слухов об ухудшении его здоровья, пишет Daily Star.

Эксперты отмечают, что, по их мнению, 73-летний мужчина использует инъекции для улучшения состояния кожи и коррекции провисающих участков, возникающих с возрастом.

Хирург-косметолог доктор Дженнифер Оуэнс заявила, что на лице Путина заметны явные признаки косметических процедур, многие участки его лица выглядят более полными и гладкими.

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"Самый очевидный видимый признак — это область под глазами. На предыдущих снимках у него, казалось, были более выраженные мешки под глазами, и такое улучшение вряд ли произошло бы естественным образом с возрастом. Его виски, щеки и линия челюсти также выглядят более полными и гладкими, несмотря на то, что эти области обычно теряют объем с возрастом", — сказала она.

Владимир Путин прибег к косметическим процедурам Фото: Скриншот

Доктор Оуэнс рассказала изданию The Sun, что, по её мнению, он прошел комплекс "хирургических и нехирургических эстетических процедур".

"Это может включать нижнюю блефаропластику для устранения мешков под глазами и миорелаксанты для всего лица (также известные как ботокс) для сглаживания динамических морщин, сохраняя при этом подвижность и облегчая подтяжку нижней части лица. Я также думаю, что ему вводили биостимуляторы, такие как Sculptra, в стратегических местах вокруг висков, щек и линии челюсти, чтобы восстановить структуру и поддерживать полноту лица", — сказала она.

Биостимуляторы — это инъекции, которые стимулируют естественную выработку организмом коллагена и эластина. Но им требуется время, чтобы подействовать, в отличие от филлеров, которые мгновенно заполняют пустоты, образованные морщинами и провисанием кожи.

Но она считает, что у него был филлер в нижней части лица, включая подбородок. В отличие от традиционных филлеров, которые мгновенно придают объем, биостимуляторы восстанавливают структуру кожи в течение нескольких месяцев, делая ее более упругой и

"Это имело бы смысл для человека, занимающего такую публичную должность, благодаря минимальному времени восстановления и едва заметным, постепенным результатам, которые могут дать инъекции", — считает она.

Недавно Путина заметили с опухшим лицом во время парада на Красной площади в Москве.

Украинский политик Антон Геращенко высмеял Путина в социальных сетях.

"Лицо „победителя“ и лидера „сверхдержавы“. Похоже, санкции затронули даже ботокс Путина", — сказал он.

Доктор Оуэнс сказал, что корректировки, которые Путин проводит то тут, то там, могут обойтись ему в тысячи фунтов, причем возможные инъекции ботокса и филлеров для подбородка будут стоить около 1200 фунтов стерлингов каждая, тогда как биостимуляторы будут стоить 800 фунтов стерлингов за флакон, причём часто требуется "несколько флаконов или сеансов".

Владимир Путин Фото: Скриншот

Российский журнал "Нью Таймс" даже опубликовал статью под названием "Что случилось с лицом Путина?".

Журналисты поговорили с четырьмя пластическими хирургами, которые согласились с тем, что российский лидер, вероятно, сделал какую-то косметическую операцию, заявив, что он, вероятно, сделал ботокс, подтяжку нижних век и инъекцию филлера в щеки.

Эти сообщения появляются на фоне слухов о его здоровье, а местные СМИ утверждают, что Путин теперь никогда не путешествует без ведущего хирурга, специализирующегося на раке щитовидной железы.

Ведущий московский онколог, доктор Евгений Селиванов, сопровождал Путина в десятках поездок.

Специалист по щитовидной железе входит в число примерно 13 медиков, сопровождающих российского лидера, куда бы он ни направлялся.

Напомним, что на территории дома отдыха "Ужин" в Валдае, где расположена одна из самых известных резиденций кремлевского диктатора Владимира Путина, снесли одно из зданий.

Также сообщалось, что Путин переправил дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.

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