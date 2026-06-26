Хочет выглядеть сильнее: Путин тратит целое состояние на косметические операции на лице
Президент России прибегает к инъекциям для кожи в отчаянной попытке опровергнуть слухи об ухудшении его здоровья.
Глава Кремля тратит тысячи на косметические процедуры, чтобы изменить своё лицо и выглядеть моложе и сильнее. Он даже обращается к экспертам-эстетистам для улучшения своей внешности и, возможно, использует средства для коррекции фигуры на фоне слухов об ухудшении его здоровья, пишет Daily Star.
Эксперты отмечают, что, по их мнению, 73-летний мужчина использует инъекции для улучшения состояния кожи и коррекции провисающих участков, возникающих с возрастом.
Хирург-косметолог доктор Дженнифер Оуэнс заявила, что на лице Путина заметны явные признаки косметических процедур, многие участки его лица выглядят более полными и гладкими.
"Самый очевидный видимый признак — это область под глазами. На предыдущих снимках у него, казалось, были более выраженные мешки под глазами, и такое улучшение вряд ли произошло бы естественным образом с возрастом. Его виски, щеки и линия челюсти также выглядят более полными и гладкими, несмотря на то, что эти области обычно теряют объем с возрастом", — сказала она.
Доктор Оуэнс рассказала изданию The Sun, что, по её мнению, он прошел комплекс "хирургических и нехирургических эстетических процедур".
"Это может включать нижнюю блефаропластику для устранения мешков под глазами и миорелаксанты для всего лица (также известные как ботокс) для сглаживания динамических морщин, сохраняя при этом подвижность и облегчая подтяжку нижней части лица. Я также думаю, что ему вводили биостимуляторы, такие как Sculptra, в стратегических местах вокруг висков, щек и линии челюсти, чтобы восстановить структуру и поддерживать полноту лица", — сказала она.
Биостимуляторы — это инъекции, которые стимулируют естественную выработку организмом коллагена и эластина. Но им требуется время, чтобы подействовать, в отличие от филлеров, которые мгновенно заполняют пустоты, образованные морщинами и провисанием кожи.
Но она считает, что у него был филлер в нижней части лица, включая подбородок. В отличие от традиционных филлеров, которые мгновенно придают объем, биостимуляторы восстанавливают структуру кожи в течение нескольких месяцев, делая ее более упругой и
"Это имело бы смысл для человека, занимающего такую публичную должность, благодаря минимальному времени восстановления и едва заметным, постепенным результатам, которые могут дать инъекции", — считает она.
Недавно Путина заметили с опухшим лицом во время парада на Красной площади в Москве.
Украинский политик Антон Геращенко высмеял Путина в социальных сетях.
"Лицо „победителя“ и лидера „сверхдержавы“. Похоже, санкции затронули даже ботокс Путина", — сказал он.
Доктор Оуэнс сказал, что корректировки, которые Путин проводит то тут, то там, могут обойтись ему в тысячи фунтов, причем возможные инъекции ботокса и филлеров для подбородка будут стоить около 1200 фунтов стерлингов каждая, тогда как биостимуляторы будут стоить 800 фунтов стерлингов за флакон, причём часто требуется "несколько флаконов или сеансов".
Российский журнал "Нью Таймс" даже опубликовал статью под названием "Что случилось с лицом Путина?".
Журналисты поговорили с четырьмя пластическими хирургами, которые согласились с тем, что российский лидер, вероятно, сделал какую-то косметическую операцию, заявив, что он, вероятно, сделал ботокс, подтяжку нижних век и инъекцию филлера в щеки.
Эти сообщения появляются на фоне слухов о его здоровье, а местные СМИ утверждают, что Путин теперь никогда не путешествует без ведущего хирурга, специализирующегося на раке щитовидной железы.
Ведущий московский онколог, доктор Евгений Селиванов, сопровождал Путина в десятках поездок.
Специалист по щитовидной железе входит в число примерно 13 медиков, сопровождающих российского лидера, куда бы он ни направлялся.
Напомним, что на территории дома отдыха "Ужин" в Валдае, где расположена одна из самых известных резиденций кремлевского диктатора Владимира Путина, снесли одно из зданий.
Также сообщалось, что Путин переправил дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.
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