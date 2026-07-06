Исхудавший и мрачный: Путин в форме появился в странном камуфляжном туннеле, — СМИ (фото)

Мрачный, сбитый с толку глава Кремля Владимир Путин протиснулся в туннель камуфляжного бункера для очередного отчета об "успехах" на передовой, чтобы похвастаться военными достижениями после того, как удары украинских беспилотников нанесли ущерб российским НПЗ.

Российский диктатор Путин выглядел совершенно озадаченным, когда появился на публике для очередного пиар-хода. Российский президент сменил свои официальные костюмы на слишком большую зеленую военную форму, пишет Daily Star.

Новая фотосессия произвела неприятное впечатление, ведь Путин выглядел крайне несчастным, когда передвигался по тесному командному пункту в камуфляже. Постановочная поездка в передовой командный пункт Объединенной группировки сил России явно преследовала цель продемонстрировать силу.

"Снимки с этого странного визита показывают, что российский лидер выглядит невероятно подавленным и дезориентированным, выглядывая из чего-то, похожего на подземный туннель. В то же время угрюмый Путин выглядел так, будто хотел бы оказаться где-нибудь в другом месте, пока начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пытался подбодрить его рассказами о победах на поле боя", — отмечает издание.

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Владимир Путин Фото: Скриншот

Внезапное появление Путина на передовой произошло на фоне отчаянной попытки Москвы опровергнуть заявления о том, что армия РФ терпит поражение после серии успешных ударов украинских беспилотников, которые привели к острой нехватке топлива по всей России.

Стоя в военной форме, Путин попытался рассказать о захвате Константиновки, произнеся длинную и несложную речь.

Владимир Путин Фото: Скриншот

"Вооружённые силы России продолжают твёрдо удерживать стратегическую инициативу в зоне специальных военных операций, и освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение", — сказал он.

Кроме того, он в очередной раз пригрозил новыми ударами по Украине, если Киев будет продолжать наносить ответные удары по российской территории.

"Что касается создания зоны безопасности, я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что это также является важным компонентом достижения наших общих целей. Соединения и части группировки войск "Север" успешно выполняют эту задачу и продолжают оттеснять вражеские силы всё дальше от границы России", — сказал диктатор.

Издание "Фокус" сообщило, что недавно Владимир Путин в очередной раз повторил кремлевские нарративы о якобы "обстрелах Донбасса" со стороны Украины и заявил, что не намерен заканчивать войну, пока Россия не достигнет всех поставленных целей.

Кроме того, глава Кремля тратит тысячи на косметические процедуры, чтобы изменить своё лицо и выглядеть моложе и сильнее. Он даже обращается к экспертам-эстетистам для улучшения своей внешности и, возможно, использует средства для коррекции фигуры на фоне слухов об ухудшении его здоровья,