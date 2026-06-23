"Россию спровоцировали": Путин объяснил, почему начал войну и почему не остановит ее (видео)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы пытается "расколоть" общество в РФ и поэтому нападает на российскую территорию. Кроме того, глава Кремля сообщил, что войну в РФ спровоцировали действия украинцев на Донбассе, а он не планирует завершать войну, пока не достигнет "всех целей". Среди прочего, Путин вновь упомянул об "ударе по Старобельску", но ни словом не обмолвился о недавнем нападении на Московский НПЗ.

Очередное выступление Путина о невозможности завершения войны, о письме президента Владимира Зеленского и об ударах украинских дронов прозвучало во время торжеств в Москве, сообщается в Telegram-канале росСМИ ТАСС. Глава Кремля встретился с выпускниками военных академий и совершил экскурс в прошлое, в ходе которого вновь рассказал о том, как "восемь лет бомбили Донбасс". Также выяснилось, что Путин не рассматривает письмо Зеленского как шаг к миру, а видит в этом "конфликтный потенциал". Российский лидер не уточнил, как предложение о мирных переговорах связано с "конфликтным потенциалом", и не объяснил, что это вообще такое.

Відео дня

Владимир Путин сначала выступил на официальной части торжеств, а затем "в непринужденной обстановке" пообщался с выпускниками военных учебных заведений, которые вскоре пополнят ряды ВС РФ. Чиновник отверг идею "письма Зеленского" и заявил, что его написали для "создания конфликтного потенциала". По мнению Путина, удары Украины по Москве направлены на "раскачивание общества РФ". Также глава Кремля заверил, что война идет в нужном направлении и закончится тогда, когда "будет нужно".

В частности, на видео ТАСС и других российских СМИ слышно, как Путин обвинил Запад в подготовке войны с Россией, вновь напомнил о "ядерной триаде", обвинил Запад во лжи и повторил тезис о "многополярной системе" в мире, которая якобы обеспечит безопасность. Далее глава Кремля рассказал о "бомбардировках Донбасса артиллерией, авиацией и всем, чем можно", которые якобы проводила Украина, и пояснил, что напал первым, чтобы прекратить такие бомбардировки и не допустить ударов по РФ. Угрожая странам Запада, которые помогают украинцам, он сказал, что РФ "все время провоцировали", а потом обвиняли в "агрессии".

Переговоры с РФ — подробности

Отметим, что 4 июня 2026 года Путин рассказал о письме от Зеленского, которое ему передал неназванный российский олигарх. Как выяснилось, олигарх (СМИ написали, что это Роман Абрамович) лично встречался с президентом Украины 21 мая. После этого он привез Путину письмо, в котором содержалось предложение о личной встрече с целью завершения войны. Именно в это время российские спецслужбы устроили волну фейковых сообщений о так называемом "ударе по Старобельску". Путин воспользовался этим фейком, чтобы отклонить предложение о мирных переговорах.

Напоминаем, что 15 июня ВСУ нанесли авиаудар по Москве и Московскому НПЗ. Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что президента РФ информируют обо всем, но пока глава Кремля ничего не сказал о взрывах в российской столице.