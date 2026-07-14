Заряджався енергією від дронів: Путін дивно поводився на виставці зброї в РФ (фото)

Російського диктатора Володимира Путіна сфотографували, коли він оглядав масивну зброю – з досить дивним виразом обличчя. Старіючого президента РФ помітили на форумі "Все для перемоги!", організованому кремлівським рухом "Народний фронт Росії".

Багато знімків з його нового виходу у світ мають дещо дивний відтінок, звертає увагу видання Daily Star.

За спостереженнями оглядачів переважно дивним було обличчя самого Путіна.

"Одне зображення, де він глибоко вдивляється в дрона, з виразом обличчя, що виражає глибоко тривожні думки, яких можна очікувати від війнолюбного деспота. Також його було помітно на іншому зображенні, де він робить те саме з тим, що, схоже, є однією з нових версій страшного дрона під назвою Lightning P", — пише ЗМІ.

Путін з'явився на виставці зброї Фото: Скріншот

За даними російських ЗМІ, системи Lightning 13, Lightning 2 та Lightning P можуть використовуватися для "розвідки та моніторингу, швидкої оцінки ситуації в надзвичайних ситуаціях, а також для пошуково-рятувальних операцій, але зрозуміло, що їх основним призначенням будуть військові застосування".

Відео дня

"Вираз його обличчя кричить: "О, цікаво, скільки життів я можу цим знищити", що стає ще моторошніше, якщо додати те, що він зробив після цього", — вважають автори публікації.

Путін виступив з промовою перед захопленими натовпами на заході, де розповів про чудові речі, які робить "Народний фронт" у Росії.

Потім він вдався до дивного побічного квесту, де розповідав про освіту та дитячі душі.

Путін вийшов у світ Фото: Скріншот

"В освіті ви звертаєте увагу на важливі аспекти цієї надзвичайно важливої ​​сфери. Що може бути важливішим за дитячу душу? Що може бути важливішим за формування погляду дитини на життя, її ставлення до суспільства та до інших людей? Що може бути важливішим, ніж виховання поваги серед молодого покоління до їхніх батьків, бабусь і дідусів, до всього, що вони зробили протягом свого життя — для них, для їхніх майбутніх дітей та онуків? Що може бути важливішим за все це для збереження, зміцнення та подальшого розвитку російської держави? Нічого. І саме це ви робите", — вихваляв організацію він.

Його промова завершилася розповіддю про вторгнення в Україну, та обіцянками, що Росія обов'язково переможе

Нагадаємо, що похмурий, збентежений очільник Кремля Володимир Путін протиснувся в тунель камуфляжного бункера для чергового звіту щодо "успіхів" на передовій, щоб похвалитися військовими здобутками після того, як удари українських безпілотників завдали шкоди російським НПЗ.

Також очільник Кремля витрачає тисячі на косметичні процедури, щоб змінити своє обличчя та виглядати молодшим, сильнішим. Він навіть звертається до експертів-естетистів для покращення своєї зовнішності та, можливо, використовує засоби для корекції фігури на тлі чуток про погіршення його здоров'я.