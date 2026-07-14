Заряжался энергией от дронов: Путин странно вел себя на выставке оружия в РФ (фото)

Российского диктатора Владимира Путина сфотографировали, когда он осматривал массивное оружие — с довольно странным выражением лица. Стареющего президента РФ заметили на форуме "Всё для победы!", организованном кремлевским движением "Народный фронт России".

Многие снимки с его нового появления на публике имеют несколько странный оттенок, отмечает издание Daily Star.

По наблюдениям обозревателей, особенно странным было лицо самого Путина.

"На одном снимке он пристально вглядывается в дрон, а выражение его лица свидетельствует о глубоко тревожных мыслях, которых и следовало ожидать от воинственного деспота. Также его можно было заметить на другом снимке, где он делает то же самое с тем, что, судя по всему, является одной из новых версий страшного дрона под названием Lightning P", — пишет СМИ.

Путин появился на выставке оружия Фото: Скриншот

По данным российских СМИ, системы Lightning 13, Lightning 2 и Lightning P могут использоваться для "разведки и мониторинга, оперативной оценки ситуации в чрезвычайных ситуациях, а также для поисково-спасательных операций, но понятно, что их основным назначением будет военное применение".

Відео дня

"Выражение его лица как будто кричит: „О, интересно, сколько жизней я смогу этим уничтожить“, что становится ещё более жутким, если учесть то, что он сделал после этого", — считают авторы публикации.

Путин выступил с речью перед восторженной толпой на мероприятии, где рассказал о замечательных делах, которые совершает "Народный фронт" в России.

Затем он занялся странным побочным квестом, в котором рассказывал об образовании и детских душах.

Путин вышел в свет Фото: Скриншот

"В сфере образования вы обращаете внимание на важные аспекты этой чрезвычайно важной области. Что может быть важнее детской души? Что может быть важнее формирования взгляда ребенка на жизнь, его отношения к обществу и к другим людям? Что может быть важнее, чем воспитание у молодого поколения уважения к своим родителям, бабушкам и дедушкам, ко всему, что они сделали на протяжении своей жизни — для них, для их будущих детей и внуков? Что может быть важнее всего этого для сохранения, укрепления и дальнейшего развития российского государства? Ничего. И именно это вы и делаете", — хвалил он организацию.

Его речь завершилась рассказом о вторжении в Украину и обещаниями, что Россия обязательно победит

Напомним, что мрачный, сбитый с толку глава Кремля Владимир Путин протиснулся в туннель камуфляжного бункера для очередного отчета об "успехах" на передовой, чтобы похвастаться военными достижениями после того, как удары украинских беспилотников нанесли ущерб российским НПЗ.

Кроме того, глава Кремля тратит тысячи на косметические процедуры, чтобы изменить своё лицо и выглядеть моложе и сильнее. Он даже обращается к экспертам-эстетистам для улучшения своей внешности и, возможно, использует средства для коррекции фигуры на фоне слухов об ухудшении его здоровья.