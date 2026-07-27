Боїться, що атаки дронів його вб'ють: Путін у паніці скасував усі морські паради, — ЗМІ

Наляканий російський диктатор Володимир Путін був змушений знову скасувати свої щорічні військово-морські паради. А все через страх перед атаками українських безпілотників.

Тож важлива подія року для Путіна буде скасована, адже диктатор боїться, що є високий ризик його вбивства, пише видання Express.

Путін створив величезний сучасний парад до Дня військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі ще у 2017 році, спираючись на царські традиції імперської Росії.

Головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі та військовому порту Кронштадт замінили концертами, музейними програмами та пам'ятними церемоніями.

Паради, які зазвичай проходили в інших ключових військово-морських портах Балтійського, Чорного та Азовського морів, а також Північного Льодовитого та Тихого океанів, також були скасовані. Рішення було прийнято після атаки українських ударів у червні по Кронштадту, військово-морській базі, яка є штаб-квартирою Балтійського флоту Росії та відіграє ключову роль у параді.

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Цей та інші атаки зірвали путінську версію Всесвітнього економічного форуму та Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму. Бо Путін не впевнений у своїй протиповітряній обороні, і він щодня стикається з атаками ЗСУ всередині Росії.

Путін не виходить на публіку та ховається у Кремлі

У відповідь Путін звернувся до військових у відео, яке було записане з безпечного місця його кабінету.

"У Росії, що омивається водами тринадцяти морів, Військово-морський флот відіграє життєво важливу роль у забезпеченні оборони та безпеки, а також у захисті законних інтересів країни у Світовому океані", — сказав він.

Диктатор також погрозив ядерним ударом Заходу.

"Наші військово-морські сили здатні ефективно виконувати весь спектр покладених на них завдань. Морський компонент російської ядерної тріади зростає. Серійне будівництво бойових кораблів та спеціальних суден триває", – додав він. Покращується постачання сучасного озброєння та техніки підводним, надводним, береговим та авіаційним підрозділам", — попередив він.

Також відомо, що головний парад РФ було скорочено у 2024 році, проте в ньому все ще брали участь 200 кораблів та інших суден, а також 15 000 військовослужбовців. Минулого 2025 року його також скасували з "міркувань безпеки ".

У травні Путін провів свій інший великий щорічний військовий парад до Дня перемоги на Красній площі в Москві, але лише після того, як Україна погодилася не атакувати її.

"Як ви можете собі уявити, зараз не слушний час", — повідомило ЗМІ джерело у ВМС.

Нагадаємо, що Путін вийшов з бункера та з'явився на публіці у дивному вигляді. Пригнічений і параноїдальний російський диктатор Путін, який ховається в Кремлі, паралельно планує масовий призов до армії на 500 000 осіб.

Також російський диктатор Володимир Путін не покидав Кремль уже тиждень. Навіть кремлівські чиновники розголошують дуже мало подробиць про будь-які зустрічі, які він мав всередині укріплених стін.