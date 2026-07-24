Перебуває у стані марення: Путін вийшов з бункера та з'явився на публіці у дивному вигляді, — ЗМІ (фото)

Пригнічений і параноїдальний російський диктатор Путін, який ховається в Кремлі, паралельно планує масовий призов до армії на 500 000 осіб.

Але очільник Кремля боїться, що цей крок може спровокувати криваве повстання. Відтак, під час останньої наради Володимир Путін виглядав помітно блідим та знервованим, пише Daily Star.

Крім того, під час напруженої зустрічі у Кремлі, йому також довелося відчайдушно заперечувати економічні проблеми в Росії, що склалися на тлі загострень і побоювань щодо можливого повстання.

Диктатор намагався запевнити громадян, що економіка країни залишається стабільною.

Путін готує призов 500 тисяч росіян Фото: Скріншот

Путін, ймовірно, "забув" про дефіцит палива та стрімке зростанням інфляції в РФ, що спричинене ударами ЗСУ по нафтопереробних заводах, назвавши це лише "тимчасовими" спалахами.

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Згорбившись за столом, Путін звинуватив у цьому "зовнішні спроби дестабілізувати паливно-енергетичний сектор", наполягаючи, що з військовою машиною все гаразд, пишуть журналісти.

Путін готує новий призов і дедалі більше боїться бунту Фото: Скріншот

Натомість аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що він "перебуває у стані марення", не звертає уваги на масштабну паливну кризу та нестачу робочої сили. Водночас він таємно планує масовий та непопулярний призов до армії, щоб уникнути повного краху.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін розв'язав жорстоку хвилю арештів проти свого найближчого оточення. Сьогодні Кремль перетворюється на місце жорсткої "війни всіх проти всіх". Тепер навіть найдовіреніші та давні соратники диктатора більше не в безпеці.

Також російський диктатор Володимир Путін не покидав Кремль уже тиждень. Навіть кремлівські чиновники розголошують дуже мало подробиць про будь-які зустрічі, які він мав всередині укріплених стін.