Полювання на своїх: Путін у паніці переслідує найближче оточення, почалися арешти, — ЗМІ

Кремлівська еліта перебуває в стані шоку після хвилі гучних арештів у Росії. Навіть ті, кого колись вважали недоторканними, тепер бояться.

Російський диктатор Володимир Путін розв'язав жорстоку хвилю арештів проти свого найближчого оточення. Сьогодні Кремль перетворюється на місце жорсткої "війни всіх проти всіх". Тепер навіть найдовіреніші та давні соратники диктатора більше не в безпеці, пише Daily Star.

Про непрості часи для еліти Кремля зокрема написав український політик, екснардеп і колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко.

"Кремль зараз як павуки в банці. Серед кремлівської еліти розпочалася війна всіх проти всіх, що супроводжується безпрецедентними арештами людей, близьких до Путіна", — пише він в мережі Х.

Протягом десятиліть правляча еліта Москви діяла, виходячи з припущення, що їхня лояльність забезпечує їм імунітет.

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Але через те, що війна Росії в Україні триває вже п'ятий рік, зростаюча параноя Путіна спровокувала безпрецедентну чистку, повідомляє видання Express .

"Раніше вони вважали себе недоторканними і що цей статус гарантований. Тепер усі розуміють, що це лише питання часу, коли вони стануть мішенню", — вважає Геращенко.

Він також попередив, що раптові репресії "свідчать про те, що система почала тріскатися".

Серед найшокуючих арештів — арешт петербурзького впливового бізнесмена Іллі Трабера, знайомого з Путіним з 1990-х років.

Арешт петербурзького впливового бізнесмена Іллі Трабера Фото: Фонтанка

У червні 2026 року Трабера затримала ФСБ та взяла під варту за підозрою у причетності до замовного вбивства депутата Санкт-Петербурга Олександра Петрова.

Всього за кілька тижнів, у липні 2026 року, спецпідрозділи ФСБ затримали Костянтина Махова, колишнього чиновника Росавіації та топ-менеджера, пов'язаного з мільярдером Аркадієм Ротенбергом, одним із найближчих друзів дитинства Путіна. Махова затримали в Москві за участю спецпідрозділів ФСБ.

ФСБ затримали Костянтина Махова у Москві Фото: З відкритих джерел

Тим часом у самому серці Міністерства оборони Росії під виглядом антикорупційних репресій пройшло ряд арештів.

"В рамках масштабної кампанії під приводом боротьби з корупцією та розкраданням майже все найближче оточення колишнього міністра оборони Шойгу опинилося або під слідчим ізолятором, або під домашнім арештом", — йдеться у повідомленні.

Колишнього першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова було взято під варту у березні 2026 року "у справі про розкрадання мільярдів рублів".

Тим часом колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, який керував розкішними військово-будівельними проектами, "засудили до 13 років позбавлення волі за отримання особливо великого хабара (понад 1,3 мільярда рублів (16,6 мільйона доларів)) та переказ коштів за кордон".

Кремлівська чистка також торкнулася ключових військових командирів, зокрема Юрія Кузнецова, генерал-лейтенанта та начальника головного управління кадрів міністерства, та Вадима Шамаріна, начальника головного управління зв'язку Збройних сил Росії.

Колишнього командира 58-ї гвардійської загальновійськової армії Івана Попова затримали в РФ Фото: Фото з відкритих джерел

Також Івана Попова, колишнього командира 58-ї гвардійської загальновійськової армії, затримали "у справі про розкрадання металопрокату, призначеного для оборонних споруд".

Крім того, місцеві чиновники по всій Росії також відчувають на собі тиск. Колишнього мера Сочі Олексія Копайгородського було заарештовано за звинуваченнями в корупції та земельних шахрайствах, а мера Уфи Ратміра Мавлієва заарештовано за нібито хабарництво у сфері нерухомості.

Вимушені відставки губернаторів регіонів Олексія Смірнова та Максима Єгорова також швидко переросли у повноцінні кримінальні справи.

Відтак, автор публікації припускають, що Путін у такий спосіб переслідує та ліквідує своїх "старих друзів", дедалі більше боячись за власне життя.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не покидав Кремль уже тиждень. Навіть кремлівські чиновники розголошують дуже мало подробиць про будь-які зустрічі, які він мав всередині укріплених стін.

Також похмурий очільник Кремля Володимир Путін протиснувся в тунель камуфляжного бункера для чергового звіту щодо "успіхів" на передовій, щоб похвалитися військовими здобутками після того, як удари українських безпілотників завдали шкоди російським НПЗ.