Охота на своих: Путин в панике преследует ближайшее окружение, начались аресты, — СМИ

Кремлевская элита находится в состоянии шока после волны громких арестов в России. Даже те, кого когда-то считали неприкосновенными, теперь боятся.

Российский диктатор Владимир Путин развязал жестокую волну арестов в отношении своего ближайшего окружения. Сегодня Кремль превращается в арену жестокой "войны всех против всех". Теперь даже самые доверенные и давние соратники диктатора больше не в безопасности, пишет Daily Star.

О непростых временах для кремлевской элиты, в частности, написал украинский политик, экс-депутат и бывший заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.

"Кремль сейчас похож на пауков в банке. Среди кремлевской элиты разразилась война всех против всех, сопровождающаяся беспрецедентными арестами людей, близких к Путину", — пишет он в сети Х.

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На протяжении десятилетий правящая элита Москвы действовала, исходя из предположения, что их лояльность обеспечивает им иммунитет.

Однако из-за того, что война России в Украине продолжается уже пятый год, нарастающая паранойя Путина спровоцировала беспрецедентную чистку, сообщает издание Express.

"Раньше они считали себя неприкосновенными и полагали, что этот статус гарантирован. Теперь все понимают, что это лишь вопрос времени, когда они станут мишенью", — считает Геращенко.

Он также предупредил, что внезапные репрессии "свидетельствуют о том, что система начала давать трещины".

Среди самых шокирующих арестов — арест влиятельного петербургского бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Путиным с 1990-х годов.

Арест влиятельного петербургского бизнесмена Ильи Трабера Фото: Фонтанка

В июне 2026 года Трабера была задержана ФСБ и взята под стражу по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Санкт-Петербурга Александра Петрова.

Всего через несколько недель, в июле 2026 года, спецподразделения ФСБ задержали Константина Махова, бывшего чиновника Росавиации и топ-менеджера, связанного с миллиардером Аркадием Ротенбергом, одним из ближайших друзей Путина с детства. Махова задержали в Москве с участием спецподразделений ФСБ.

ФСБ задержала Константина Махова в Москве Фото: Из открытых источников

Тем временем в самом сердце Министерства обороны России под видом антикоррупционных репрессий был произведён ряд арестов.

"В рамках масштабной кампании под предлогом борьбы с коррупцией и хищениями почти все ближайшее окружение бывшего министра обороны Шойгу оказалось либо в следственном изоляторе, либо под домашним арестом", — говорится в сообщении.

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов был взят под стражу в марте 2026 года "по делу о хищении миллиардов рублей".

Между тем бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который руководил масштабными военно-строительными проектами, "приговорили к 13 годам лишения свободы за получение особо крупной взятки (более 1,3 миллиарда рублей (16,6 миллиона долларов)) и перевод средств за границу".

Кремлевская чистка также затронула ключевых военных командиров, в частности Юрия Кузнецова, генерал-лейтенанта и начальника главного управления кадров министерства, а также Вадима Шамарина, начальника главного управления связи Вооружённых сил России.

Бывший командир 58-й гвардейской общевойсковой армии Иван Попов был задержан в РФ Фото: Фото взяты из открытых источников

Кроме того, Иван Попов, бывший командир 58-й гвардейской общевойсковой армии, был задержан "по делу о хищении металлопроката, предназначенного для оборонных сооружений".

Кроме того, местные чиновники по всей России также испытывают давление. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был арестован по обвинениям в коррупции и земельных махинациях, а мэр Уфы Ратмир Мавлиев — за якобы взяточничество в сфере недвижимости.

Вынужденные отставки губернаторов регионов Алексея Смирнова и Максима Егорова также быстро переросли в полноценные уголовные дела.

Поэтому авторы публикации предполагают, что Путин таким образом преследует и устраняет своих "старых друзей", всё больше опасаясь за собственную жизнь.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин уже неделю не выходил из Кремля. Даже кремлевские чиновники раскрывают очень мало подробностей о каких-либо встречах, которые он проводил за укрепленными стенами.

Кроме того, мрачный глава Кремля Владимир Путин протиснулся в туннель камуфляжного бункера для очередного отчета об "успехах" на передовой, чтобы похвастаться военными достижениями после того, как удары украинских беспилотников нанесли ущерб российским НПЗ.