Находится в бредовом состоянии: Путин вышел из бункера и появился на публике в странном виде, — СМИ (фото)

Угнетённый и параноидальный российский диктатор Путин, скрывающийся в Кремле, параллельно планирует массовый призыв в армию в размере 500 000 человек.

Но глава Кремля опасается, что этот шаг может спровоцировать кровавое восстание. Поэтому во время последнего совещания Владимир Путин выглядел заметно бледным и нервным, пишет Daily Star.

Кроме того, во время напряжённой встречи в Кремле ему также пришлось отчаянно отрицать экономические проблемы в России, сложившиеся на фоне обострения ситуации и опасений по поводу возможного восстания.

Диктатор пытался заверить граждан в том, что экономика страны остается стабильной.

Путин готовит призыв 500 тысяч россиян Фото: Скриншот

Путин, вероятно, "забыл" о дефиците топлива и стремительном росте инфляции в РФ, вызванном ударами ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, назвав это лишь "временными" всплесками.

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Сгорбившись за столом, Путин обвинил в этом "внешние попытки дестабилизировать топливно-энергетический сектор", настаивая, что с военной машиной всё в порядке, пишут журналисты.

Путин готовит новый призыв и все больше боится бунта Фото: Скриншот

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что он "находится в состоянии бреда", не обращает внимания на масштабный топливный кризис и нехватку рабочей силы. В то же время он тайно планирует массовый и непопулярный призыв в армию, чтобы избежать полного краха.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин развязал жестокую волну арестов в отношении своего ближайшего окружения. Сегодня Кремль превращается в арену жестокой "войны всех против всех". Теперь даже самые доверенные и давние соратники диктатора больше не в безопасности.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин уже неделю не выходил из Кремля. Даже кремлевские чиновники раскрывают очень мало подробностей о каких-либо встречах, которые он проводил за укреплёнными стенами.